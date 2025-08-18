Головна Київ Новини
Ремонт доріг у Києві: з 18 серпня обмежено рух двома проспектами

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Ремонт доріг у Києві: з 18 серпня обмежено рух двома проспектами
Із 18 серпня у Києві частково перекривають рух проспектом Леоніда Каденюка та ділянкою проспекту Берестейського
Дорожники розпочинають оновлення асфальтового покриття, тому водіїв просять бути уважними та враховувати обмеження

У Києві з 18 серпня на два дні частково обмежується рух транспорту проспектом Леоніда Каденюка через ремонтні роботи. Про це повідомляється на офіційному порталі Києва, інформує «Главком».

Дорожники Дніпровського району ремонтуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття в обох напрямках на всій протяжності проспекту. Роботи проводитимуть поетапно з частковим перекриттям руху транспорту, йдеться у повідомленні.

Із 18 до 20 серпня частково обмежуватимуть рух проспектом Леоніда Каденюка: схема
Із 18 до 20 серпня частково обмежуватимуть рух проспектом Леоніда Каденюка: схема
Окрім того, сьогодні, 18 серпня, з 8:00 до 16:00 частково обмежуватимуть рух ділянкою проспекту Берестейського в напрямку виїзду з міста біля зупинки громадського транспорту «Парк Нивки», інформують у КМДА

Дорожники Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

Частковк обмеження руху ділянкою проспекту Берестейського: схема
Частковк обмеження руху ділянкою проспекту Берестейського: схема
Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

