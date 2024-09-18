Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
Раніше кілька разів невідомі намагались підпалити будівлю, а у травні цього року невідомі взялися розбирати опорні конструкції
фото: Дмитро Перов/Facebook

Зараз історичну будівлю знову намагаються розібрати за допомогою важкої будівельної техніки

У Києві на Лук'янівці невідомі почали розбирати історичну будівлю, у якій колись розташовувалась Лук'янівська поліцейська дільниця. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Будівлю раніше кілька разів намагались підпалити, а у травні цього року невідомі взялися розбирати опорні конструкції. Тоді їх зупинили активісти, які викликали поліцію.

У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото) фото 1

Зараз історичну будівлю знову намагаються розібрати за допомогою важкої будівельної техніки. Зокрема, вже частково зняли дах та розібрали стіни.

За словами Перова, мер Києва Віталій Кличко у 2021 році підписав документ, який мав би захистити історичну будівлю від знесення. Проте Департамент охорони культурної спадщини КМДА за три роки не зміг надати їй статус пам'ятки. А Департамент територіального контролю – видав картку на тимчасове порушення благоустрою: «ремонт будівлі».

У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото) фото 2

На паспорті об'єкта зазначено, підрядником робіт з «ремонту» старовинного будинку виступає ТОВ «Ягуар». Перов зазначив, що ця ж компанія влітку цього року руйнувала Лісопильню Сніжка 1902 року будівництва на вулиці Турівській за погодженням Київради.

Перов нагадав, що рік тому аналогічний «капітальний ремонт» іншої історичної будівлі, «Будинку з комахами», завершився тим, що її частково зруйнували.

У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото) фото 3

Будинок на Січових Стрільців, 91, збудували у 1901 році за проєктом архітектора Іполіта Ніколаєва. Будівля має цікаву особливість: з боку вулиці Січових Стрільців у неї два поверхи, а з боку Дмитрівської – три. За радянських часів тут також працювала міліція, у часи незалежності у будинок заселили податкову службу.

Нагадаємо, у Києві частково знесена садиба Барбана отримала статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини столиці. Зазначається, що до 23 вересня власник будівлі отримає повідомлення про внесення садиби до переліку об’єктів культурної спадщини. Після цього він повинен буде укласти охоронний договір.

Теги: ремонт активісти будинок Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря
Де у столиці найгірший стан повітря: дані КМДА
16 вересня, 09:48
Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулося по Десні на 242 км
Забруднення в Десні рухається до Києва: Міндовкілля пояснило, чи варто хвилюватися
12 вересня, 16:44
Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік
Вибух гранати на стадіоні в Києві: поліція повідомила нові деталі
11 вересня, 19:08
Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» - «Либідська» завершені
Кличко повідомив, коли повноцінно запрацює синя гілка метро
11 вересня, 12:38
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
2 вересня, 05:24
Унаслідок атаки безпілотників частково пошкоджено житловий комплекс
Атака дронів на аеродром «Енгельс». Росія заявила, що все відбила... з допомогою багатоповерхівок (відео)
26 серпня, 07:21
Велодоріжку в Солом’янському районі звузили вдвічі й обрамили в тротуар
На Солом’янці з'явилася небезпечна велодоріжка. Після скандалу її переробили, але є нюанс
20 серпня, 09:53
Представниця ЄС попередила, що відсутність електропостачання означає відсутність доступу до основних послуг
Financial Times: ЄС прогнозує складну зиму для українців
19 серпня, 05:20
ДТП сталася на перехресті бульвару Міхновського та Старонаводницької
У Києві в результаті ДТП перекинулося авто
18 серпня, 17:54

Новини

Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі
СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ (МП)
Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі
Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі
До центру Києва забрів лось (відео)
До центру Києва забрів лось (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
42K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
22K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
18K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua