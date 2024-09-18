У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)

Раніше кілька разів невідомі намагались підпалити будівлю, а у травні цього року невідомі взялися розбирати опорні конструкції

Зараз історичну будівлю знову намагаються розібрати за допомогою важкої будівельної техніки

У Києві на Лук'янівці невідомі почали розбирати історичну будівлю, у якій колись розташовувалась Лук'янівська поліцейська дільниця. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Будівлю раніше кілька разів намагались підпалити, а у травні цього року невідомі взялися розбирати опорні конструкції. Тоді їх зупинили активісти, які викликали поліцію.

Зараз історичну будівлю знову намагаються розібрати за допомогою важкої будівельної техніки. Зокрема, вже частково зняли дах та розібрали стіни.

За словами Перова, мер Києва Віталій Кличко у 2021 році підписав документ, який мав би захистити історичну будівлю від знесення. Проте Департамент охорони культурної спадщини КМДА за три роки не зміг надати їй статус пам'ятки. А Департамент територіального контролю – видав картку на тимчасове порушення благоустрою: «ремонт будівлі».

На паспорті об'єкта зазначено, підрядником робіт з «ремонту» старовинного будинку виступає ТОВ «Ягуар». Перов зазначив, що ця ж компанія влітку цього року руйнувала Лісопильню Сніжка 1902 року будівництва на вулиці Турівській за погодженням Київради.

Перов нагадав, що рік тому аналогічний «капітальний ремонт» іншої історичної будівлі, «Будинку з комахами», завершився тим, що її частково зруйнували.

Будинок на Січових Стрільців, 91, збудували у 1901 році за проєктом архітектора Іполіта Ніколаєва. Будівля має цікаву особливість: з боку вулиці Січових Стрільців у неї два поверхи, а з боку Дмитрівської – три. За радянських часів тут також працювала міліція, у часи незалежності у будинок заселили податкову службу.

Нагадаємо, у Києві частково знесена садиба Барбана отримала статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини столиці. Зазначається, що до 23 вересня власник будівлі отримає повідомлення про внесення садиби до переліку об’єктів культурної спадщини. Після цього він повинен буде укласти охоронний договір.