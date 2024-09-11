Вибух гранати на стадіоні в Києві: поліція повідомила нові деталі

Повідомляється, імітаційний боєприпас підліток придбав місяць тому

До вибуху гранати на футбольному полі у Солом'янському районі столиці причетний 16-річний підліток. Про це повідомляє

пресслужба Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Як зазначається, інцидент стався близько 19:30. На стадіоні перебувало багато дітей, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Лише один 17-річний хлопець звернувся до медиків через гостру реакцію на стрес.

Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік.

Як з’ясувалось, юнак, перебуваючи на спортивному майданчику серед значного скупчення дітей, привів у дію імітаційний боєприпас, який придбав місяць тому, та кинув його на землю, внаслідок чого він вибухнув. Свої дії парубок пояснив тим, що хотів пожартувати та налякати присутніх.



Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Повідомляється, імітаційний боєприпас підліток придбав місяць тому. Він пояснив свої дії тим, що хотів пожартувати таким чином та налякати присутніх.

Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Правоохоронці повідомили, що санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Як повідомлялося, на футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти.