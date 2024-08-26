Безпілотники атакували Саратовську область: є руйнування та постраждалі (відео)

За словами російського губернатора, російська ППО нібито знищила всі безпілотники

Сьогодні, 26 серпня, безпілотники атакували Саратовську область. Про це заявив губернатор області Роман Бусаргін.

За словами посадовця, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

А тим часом на болотах



Невідомий БпЛА влетів у багатоповерхівку в Енгельсі, Саратовська область. pic.twitter.com/Lelj50ZPtC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 26, 2024

Також російський чиновник заявив, що внаслідок роботи російської ППО є одна постраждала. Жінку госпіталізовано у важкому стані.

Крім того, частково пошкоджено житловий комплекс на Передмостовій площі.

Набудували в Енгельсі будинків на шляху БпЛА до аеродрому, де базується стратегічна авіація, і ось результат. pic.twitter.com/QOSyAh51O5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 26, 2024

Зокрема, за даними російських ЗМІ, перші вибухи пролунали в Саратові в районі 6:10 за місцевим часом, ще одна серія пролунала приблизно через 15 хвилин. Нібито було збито кілька повітряних цілей.

Наразі на місці інциденту працюють відповідні служби.

На болотах безпілотники атакували місця дислокації ТУ-95МС аеродром "Енгельс".



На жаль, на шляху безпілотників трапилися будинки у Саратові та Енгельсі. pic.twitter.com/LMlRrUhYsW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 26, 2024

Нагадаємо, у Воронезькій області Росії був введений режим надзвичайної ситуації після нічної атаки. Там спалахнула масштабна пожежа, продовжується детонація.

До слова, сьогодні вранці, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу оголосили через загрозу БпЛА.