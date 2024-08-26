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Безпілотники атакували Саратовську область: є руйнування та постраждалі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Безпілотники атакували Саратовську область: є руйнування та постраждалі (відео)
Унаслідок атаки безпілотників частково пошкоджено житловий комплекс
фото: Telegram/Роман Бусаргін

За словами російського губернатора, російська ППО нібито знищила всі безпілотники

Сьогодні, 26 серпня, безпілотники атакували Саратовську область. Про це заявив губернатор області Роман Бусаргін.

За словами посадовця, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Також російський чиновник заявив, що внаслідок роботи російської ППО є одна постраждала. Жінку госпіталізовано у важкому стані.

Крім того, частково пошкоджено житловий комплекс на Передмостовій площі.

Зокрема, за даними російських ЗМІ, перші вибухи пролунали в Саратові в районі 6:10 за місцевим часом, ще одна серія пролунала приблизно через 15 хвилин. Нібито було збито кілька повітряних цілей.

Наразі на місці інциденту працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у Воронезькій області Росії був введений режим надзвичайної ситуації після нічної атаки. Там спалахнула масштабна пожежа, продовжується детонація.

До слова, сьогодні вранці, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу оголосили через загрозу БпЛА.

Теги: росія будинок безпілотник росіяни дрон

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