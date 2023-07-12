Головна Київ Новини
search button user button menu button

Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку
Ексберкутівець та його адвокат не зʼявились 12-го липня на оголошення вироку
фото: Watchers.Media

Беркутівцю дали умовний строк за напад на журналістку та протестувальницю під час розгону студентського Майдану

Шевченківський райсуд Києва визнав ексберкутівця Руслана Марчука винуватим в одному з епізодів розгону студентського Майдану, але присудив йому умовний термін. Про це повідомляє Watchers.Media.

Зокрема, Марчука визнано винуватим у перешкоджанні роботі журналіста (ст. 171 Кримінального кодексу України) та у перешкоджанні мирним мітингам (ст. 340 ККУ), проте суд закрив провадження у цій частині через сплив строків давності.

Суд також визнав експравоохоронця винуватим у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 ККУ). За це Марчук отримав п’ять років позбавлення волі, але суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на два роки. Марчуку також заборонено працювати на посадах у правоохоронних органах протягом наступних двох років.

Зазначимо, що ексберкутівець та його адвокат не зʼявились 12-го липня на оголошення вироку.

Згідно з обвинуваченням, 30-го листопада 2013-го року Марчук разом з іншим беркутівцем підійшов до журналістки й вимагав припинити відеозапис розгону активістів, а далі – схопив її за руку, в якій був мобільний телефон і намагався вибити його. Потім почав штовхати її та вдарив ногою. Також він застосував силу щонайменше до ще однієї протестувальниці.

Прокуратура просила ув’язнити Марчука на п’ять років і заборонити обіймати посади у правоохоронних органах на три роки. Представниця потерпілих та журналістка Марія Лебедєва просили ув’язнити ексберкутівця на сім років.

«Вся його поведінка в суді свідчить про те, що він жодним чином не шкодує про вчинене. Я переконана, що він досі вважає це «нормальним порядком речей», що міліція, а тепер поліція має на таку поведінку повне право», – заявляла журналістка.

Зокрема, адвокат Марчука ставив під сумнів спершу факт того, що Лєбєдєва була журналісткою. Потім він стверджував, мовляв, у неї не було редакційного завдання і на Майдан її буцімто «ніхто не відправляв». Згодом він навіть вимагав у потерпілої копію трудової книжки, аби впевнитись, що вона дійсно була журналісткою.

Крім того, цивільний відповідач у справі – Міністерство внутрішніх справ – взагалі не вважало, що мусить сплачувати потерпілим моральну шкоду, і заявляло, що обвинувачений не перебував у трудових відносинах з МВС в період Революції Гідності.

Суд стягнув по 50 тисяч грн на користь двох потерпілих з самого Марчука, але з МВС та Нацполіції стягувати кошти відмовився. У своїх цивільних позовах потерпілі вимагали компенсації у 200 тис. грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці через торгівлю дозволами на перетин кордону.

До слова, у Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці за те, що упродовж року ґвалтували і розбещували власних дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, знімаючи з ними порнографічні відео.

Теги: суд Київ Беркут Евромайдан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
5 липня, 21:00
Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС
Можливий теракт на ЗАЕС: чи існує загроза для столиці
29 червня, 17:25
Спочатку тендер на конструктор було оцінено в очікувану вартість у розмірі 952 864 грн
Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень
29 червня, 16:36
Новий проєкт включає співпрацю з ОСББ, аби люди, які мешкають в одному будинку, розуміли алгоритми допомоги одне одному
Ракетні обстріли столиці. КМДА готує спільний проєкт із ОСББ
28 червня, 12:53
Шарлот зробив жест непокори
Російський співак спалив свій паспорт та попросився до Києва
27 червня, 22:56
Ярина Ар’єва не визнає обвинувачення в перебуванні у стані «наркотичного спʼяніння»
Депутатка Київради Ар’єва складає мандат
20 червня, 11:58
Українська мова виявилась потужною зброєю проти окупантів
Забулося, що війна? Чому у Києві так багато російської мови?
20 червня, 09:09
Про відновлення руху в поліції обіцяють повідомити додатково
Центр Києва завтра перекриють для автомобілів: у чому причина
15 червня, 21:07
Диктатор Путін запевнив росіян, що немає необхідності вводити військовий стан у Росії
Путін не відмовився від ідеї захопити Київ: нова заява диктатора
13 червня, 18:32

Новини

Кличко розказав, чим Китай допомагає Києву під час війни
Кличко розказав, чим Китай допомагає Києву під час війни
Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку
Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку
Мінкульт анонсував зміну герба на «Батьківщині-матері»
Мінкульт анонсував зміну герба на «Батьківщині-матері»
Атака «Шахедів» на Київ: влада повідомила результат роботи ППО
Атака «Шахедів» на Київ: влада повідомила результат роботи ППО
На підступах до Києва працює ППО
На підступах до Києва працює ППО
Суд ув'язнив киян, які примушували дітей зніматися в порно
Суд ув'язнив киян, які примушували дітей зніматися в порно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
12K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
7713
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
7348
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)
6639
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
5383
Ми вже в НАТО

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту