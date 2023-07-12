Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку

Ексберкутівець та його адвокат не зʼявились 12-го липня на оголошення вироку

Беркутівцю дали умовний строк за напад на журналістку та протестувальницю під час розгону студентського Майдану

Шевченківський райсуд Києва визнав ексберкутівця Руслана Марчука винуватим в одному з епізодів розгону студентського Майдану, але присудив йому умовний термін. Про це повідомляє Watchers.Media.

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Зокрема, Марчука визнано винуватим у перешкоджанні роботі журналіста (ст. 171 Кримінального кодексу України) та у перешкоджанні мирним мітингам (ст. 340 ККУ), проте суд закрив провадження у цій частині через сплив строків давності.

Суд також визнав експравоохоронця винуватим у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 ККУ). За це Марчук отримав п’ять років позбавлення волі, але суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на два роки. Марчуку також заборонено працювати на посадах у правоохоронних органах протягом наступних двох років.

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Зазначимо, що ексберкутівець та його адвокат не зʼявились 12-го липня на оголошення вироку.

Згідно з обвинуваченням, 30-го листопада 2013-го року Марчук разом з іншим беркутівцем підійшов до журналістки й вимагав припинити відеозапис розгону активістів, а далі – схопив її за руку, в якій був мобільний телефон і намагався вибити його. Потім почав штовхати її та вдарив ногою. Також він застосував силу щонайменше до ще однієї протестувальниці.

Прокуратура просила ув’язнити Марчука на п’ять років і заборонити обіймати посади у правоохоронних органах на три роки. Представниця потерпілих та журналістка Марія Лебедєва просили ув’язнити ексберкутівця на сім років.

«Вся його поведінка в суді свідчить про те, що він жодним чином не шкодує про вчинене. Я переконана, що він досі вважає це «нормальним порядком речей», що міліція, а тепер поліція має на таку поведінку повне право», – заявляла журналістка.

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Зокрема, адвокат Марчука ставив під сумнів спершу факт того, що Лєбєдєва була журналісткою. Потім він стверджував, мовляв, у неї не було редакційного завдання і на Майдан її буцімто «ніхто не відправляв». Згодом він навіть вимагав у потерпілої копію трудової книжки, аби впевнитись, що вона дійсно була журналісткою.

Крім того, цивільний відповідач у справі – Міністерство внутрішніх справ – взагалі не вважало, що мусить сплачувати потерпілим моральну шкоду, і заявляло, що обвинувачений не перебував у трудових відносинах з МВС в період Революції Гідності.

Суд стягнув по 50 тисяч грн на користь двох потерпілих з самого Марчука, але з МВС та Нацполіції стягувати кошти відмовився. У своїх цивільних позовах потерпілі вимагали компенсації у 200 тис. грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці через торгівлю дозволами на перетин кордону.

До слова, у Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці за те, що упродовж року ґвалтували і розбещували власних дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, знімаючи з ними порнографічні відео.