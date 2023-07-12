Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку
Беркутівцю дали умовний строк за напад на журналістку та протестувальницю під час розгону студентського Майдану
Шевченківський райсуд Києва визнав ексберкутівця Руслана Марчука винуватим в одному з епізодів розгону студентського Майдану, але присудив йому умовний термін. Про це повідомляє Watchers.Media.
Зокрема, Марчука визнано винуватим у перешкоджанні роботі журналіста (ст. 171 Кримінального кодексу України) та у перешкоджанні мирним мітингам (ст. 340 ККУ), проте суд закрив провадження у цій частині через сплив строків давності.
Суд також визнав експравоохоронця винуватим у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 ККУ). За це Марчук отримав п’ять років позбавлення волі, але суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на два роки. Марчуку також заборонено працювати на посадах у правоохоронних органах протягом наступних двох років.
Зазначимо, що ексберкутівець та його адвокат не зʼявились 12-го липня на оголошення вироку.
Згідно з обвинуваченням, 30-го листопада 2013-го року Марчук разом з іншим беркутівцем підійшов до журналістки й вимагав припинити відеозапис розгону активістів, а далі – схопив її за руку, в якій був мобільний телефон і намагався вибити його. Потім почав штовхати її та вдарив ногою. Також він застосував силу щонайменше до ще однієї протестувальниці.
Прокуратура просила ув’язнити Марчука на п’ять років і заборонити обіймати посади у правоохоронних органах на три роки. Представниця потерпілих та журналістка Марія Лебедєва просили ув’язнити ексберкутівця на сім років.
«Вся його поведінка в суді свідчить про те, що він жодним чином не шкодує про вчинене. Я переконана, що він досі вважає це «нормальним порядком речей», що міліція, а тепер поліція має на таку поведінку повне право», – заявляла журналістка.
Зокрема, адвокат Марчука ставив під сумнів спершу факт того, що Лєбєдєва була журналісткою. Потім він стверджував, мовляв, у неї не було редакційного завдання і на Майдан її буцімто «ніхто не відправляв». Згодом він навіть вимагав у потерпілої копію трудової книжки, аби впевнитись, що вона дійсно була журналісткою.
Крім того, цивільний відповідач у справі – Міністерство внутрішніх справ – взагалі не вважало, що мусить сплачувати потерпілим моральну шкоду, і заявляло, що обвинувачений не перебував у трудових відносинах з МВС в період Революції Гідності.
Суд стягнув по 50 тисяч грн на користь двох потерпілих з самого Марчука, але з МВС та Нацполіції стягувати кошти відмовився. У своїх цивільних позовах потерпілі вимагали компенсації у 200 тис. грн.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці через торгівлю дозволами на перетин кордону.
До слова, у Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці за те, що упродовж року ґвалтували і розбещували власних дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, знімаючи з ними порнографічні відео.
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