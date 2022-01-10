У Києві невідомий вдарив ножем водія автомобіля

Після нападу невідомий кинув ніж і втік

Правоохоронці розшукують агресора

У неділю, 9 січня, на вулиці Клавдіївській у Святошинському районі Києва перехожий вдарив ножем водія автомобіля. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Повідомлення про ножове поранення надійшло до поліції близько 20:45.

По прибуттю правоохоронці встановили, що невідомий підбіг до чоловіка, який щойно припаркував своє авто, вдарив ножем у спину, кинув ніж і втік.

Напад стався поблизу гаражів

Свідок події розповів, що ніякого конфлікту між цими чоловіками не було. Сам потерпілий цю інформацію підтверджує і взагалі не розуміє, чому так сталося.

Потерпілому надали медичну допомогу, а патрульні шукають невідомого агресора.

Як повідомлялося, під час новорічно-різдвяних вихідних на вулиці Теодора Драйзера в Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. За даними громадської організації «Автопатруль Майдан», труп виявили біля ресторану «Водолій», який «різко перестав працювати». Також зазначається, що у закладі були вимкнені камери спостереження. Можливо, що вбитий чоловік відпочивав у ресторані.

Наприкінці грудня повідомлялося, що таксист-іноземець із другом вбили лікаря і викинули в лісі під Києвом.

Також у грудні у Києві посеред вулиці вбили чоловіка, який заступився за жінку.