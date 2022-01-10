У Києві невідомий вдарив ножем водія автомобіля
Правоохоронці розшукують агресора
У неділю, 9 січня, на вулиці Клавдіївській у Святошинському районі Києва перехожий вдарив ножем водія автомобіля. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Повідомлення про ножове поранення надійшло до поліції близько 20:45.
По прибуттю правоохоронці встановили, що невідомий підбіг до чоловіка, який щойно припаркував своє авто, вдарив ножем у спину, кинув ніж і втік.
Свідок події розповів, що ніякого конфлікту між цими чоловіками не було. Сам потерпілий цю інформацію підтверджує і взагалі не розуміє, чому так сталося.
Потерпілому надали медичну допомогу, а патрульні шукають невідомого агресора.
Як повідомлялося, під час новорічно-різдвяних вихідних на вулиці Теодора Драйзера в Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. За даними громадської організації «Автопатруль Майдан», труп виявили біля ресторану «Водолій», який «різко перестав працювати». Також зазначається, що у закладі були вимкнені камери спостереження. Можливо, що вбитий чоловік відпочивав у ресторані.
Наприкінці грудня повідомлялося, що таксист-іноземець із другом вбили лікаря і викинули в лісі під Києвом.
Також у грудні у Києві посеред вулиці вбили чоловіка, який заступився за жінку.