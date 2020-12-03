Якість повітря різко погіршилась: Київ на 15 місці у рейтингу найбрудніших міст світу

Рівень забруднення повітря в Києві втричі перевищує допистуму норму

Станом на 11:30 3 грудня Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 142 при нормі у 50.

Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп».

Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «помірний», «нездоровий для чутливих груп», «нездоровий», є місце, де рівень забруднення «дуже нездоровий», а на проспекті Героїв Сталінграда навіть «небезпечний».

Як повідомляв «Главком», 30 листопада Київ знаходився у тридцятці міст світу з найбруднішим повітрям.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.

А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці.