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    Якість повітря різко погіршилась: Київ на 15 місці у рейтингу найбрудніших міст світу

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    У Києві спостерігається смог - Якість повітря різко погіршилась: Київ на 15 місці у рейтингу найбрудніших міст світу
    У Києві спостерігається смог
    Фото: РБК-Україна

    Рівень забруднення повітря в Києві втричі перевищує допистуму норму

    Станом на 11:30 3 грудня Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 142 при нормі у 50.

    Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп».

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    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «помірний», «нездоровий для чутливих груп», «нездоровий», є місце, де рівень забруднення «дуже нездоровий», а на проспекті Героїв Сталінграда навіть «небезпечний».

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    Як повідомляв «Главком», 30 листопада Київ знаходився у тридцятці міст світу з найбруднішим повітрям.

    Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.

    А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці. 

    Теги: екологія Київ повітря
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