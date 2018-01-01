У Києві оголошено штормове попередження

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

За прогнозом Українського гідрометцентру, 29 січня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах подекуди ожеледиця. Загалом сьогодні в столиці буде хмарно, невеликий дощ із мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с, температура вдень 3-5° тепла. Також нагадаємо, що протягом 28-29 січня в’їзд великовагового транспорту до столиці



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Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

За прогнозом Українського гідрометцентру, 29 січня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах подекуди ожеледиця.

Загалом сьогодні в столиці буде хмарно, невеликий дощ із мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с, температура вдень 3-5° тепла.

Також нагадаємо, що протягом 28-29 січня в’їзд великовагового транспорту до столиці можуть обмежити через погіршення погодних умов. Відповідне повідомлення поширила Київська міська державна адміністрація.

Рішення про обмеження ухвалять у разі посилення снігопаду. Столична влада просить водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Окрім того, аби робота снігоприбиральної техніки була ефективною, міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.