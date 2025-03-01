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Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: пошкоджено іноземне судно

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: пошкоджено іноземне судно
Атака РФ на порт Одеси у липні 2022 року
фото ілюстративне: Суспільне

Кіпер: Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту

Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: постраждало дві людини. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній.

«Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим», – заявив Кіпер.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили масштабну атаку безпілотниками на Харків. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Зазначається, що у Шевченківському районі є влучання БпЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала шестирічна дівчинка. Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки – пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства.

У Київському районі безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. 

У Новобаварському районі безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На щастя, там нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

Як відомо, російські терористи у ніч проти 1 березня атакували Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

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Теги: Порту поранення

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