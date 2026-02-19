Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 22:37 оголосили повітряну тривогу. О 23:03 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, останній раунд переговорів щодо припинення війни в Україні завершився в середу без будь-яких ознак значного прогресу. Однак за лаштунками переговорники намагалися знайти компроміс щодо контролю над територією на сході України.

«Росія вимагає від України передати їй контрольовані нею території в Донецькій області як умову для припинення війни. Це смуга території довжиною близько 80 км і шириною 64 км, що включає десятки міст і сіл і розташована між лінією фронту та адміністративним кордоном області. Україна відмовилася від одностороннього виведення військ, заявивши, що віддача території підбадьорить Росію до нових атак в Україні або в інших регіонах. Київ попросив гарантій безпеки, щоб стримати Москву від порушення будь-якого перемир'я», – йдеться у матеріалі.