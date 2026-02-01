Куди сходити у Києві 2-8 лютого: дайджест культурних подій

3 лютого у Київській картинній галереї розпочинається виставка грузинсько-українського художника Темо Свірелі

Лютий у столиці розпочинається з потужних культурних проєктів – від повернення викрадених херсонських шедеврів, які можна буде побачити у Музеї історії міста Києва до гучної театральної премєри вистави «Я бачу, вас цікавить пітьма».Також у Києві відбудуться концерт Dorofeeva, ностальгійна вечірка It’s my life та імпровізаційні стендап шоу.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 2-8 лютого.

Зміст

Музеї

Виставка «Місто-сад. Ботанічний мікросвіт»

Хдожник Євген Литвиненко та філія Музею історії міста Києва «Садиба на Кудрявці» презентують спільну виставку «Місто-сад. Ботанічний мікросвіт». Цей історико-мистецький проєкт присвячений київським ботанічним садам і паркам.

Сучасні аплікація, графіка, меблі, текстиль, шпалери, цифровий арт митця Design studio Litvinenko поєднується в одному просторі із старовинними фото, унікальними книгами з ботаніки, документами, листівками, порцеляною, одягом, предметами інтерʼєру та декоративно-ужитковими елементами з фондів Музею Києва, що розповідають історію міських садів і передають дух епохи.

Коли: 1 лютого – 29 березня.

Музей «Садиба на Кудрявці», вулиця Кудрявська, 9.

Виставка «Люди / People / Adamianebi»

3 лютого у Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочинається виставка «Люди / People / Adamianebi» грузинсько-українського художника Темо Свірелі. В експозиції представлено роботи різних періодів творчості: від творів, написаних у 1990-х роках, після війни у Грузії, до «Людей», створених в останній рік життя Свірелі, на початку війни росії проти України 2014 року.

Творчість Темо Свірелі продовжує привертати увагу людей, зацікавлювати їх відкритістю, щирістю та тонким відчуттям навколишнього, що присутнє в кожній роботі.

Коли: 4 лютого до 8 березня.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Повернення памʼяті. Херсонська колекція»

4 лютого у Музеї історії міста Києва розпочинається спільний виставковий проєкт із Херсонським художнім музеєм та Vivid Fusion Art Під час окупації з Херсонського обласного художнього музею було викрадено чимало художніх творів – живопис, графіку, ікони, предмети декоративного мистецтва. Виставка публічно фіксує цю втрату й повертає колекцію до візуальної пам’яті у форматі музейних артпринтів, створених на основі збережених цифрових копій, архівних фото та інвентарних описів.

На виставці представлені 30 артпринтів творів із колекції Херсонського художнього музею – робіт, що сьогодні фізично відсутні, але не зникли з культурної пам’яті. Це живопис і графіка Леоніда Чичкана, Миколи Пимоненка, Руфіна Судковського, Івана Айвазовського, Володимира Патика, Костянтина Крижицького, Сергія Васильківського, Віктора Зарецького та інших митців.

Коли: з 4 лютого до 1 березня.

Місце: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 1 поверх.

Виставка «Всесвіт Якова Гніздовського»

Яків Гніздовський — один з найяскравіших митців-діаспорян фото: персональний сайт митця https://hnizdovsky.gallery

Масштабну ретроспективу творчості видатного українсько-американського мистця продовжено до 1 березня. Ця експозиція – одна з найповніших спроб осягнути спадок одного з найвідоміших графіків ХХ століття, автора унікальних орнаментальних дереворитів. Проєкт організовано з нагоди 110-річчя від дня народження майстра.

В експозиції представлено понад 90 графічних та живописних творів Гніздовського 1940–1980-х років. Це роботи з фондів провідних українських музеїв та приватних колекцій. Окрім художніх полотен, ви зможете побачити унікальні світлини та особисте листування мистця, видання з обкладинками, над якими художник працював у різні роки. ювілейні марки та монети, випущені на честь Якова Гніздовського в Україні.

Коли: до 1 березня.

Місце проведення: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40Б (М Арсенальна чи М Печерська).

Театри

Вистава «Бельведер»

У Театрі «Сузір’я» відбудеться вистава «Бельведер» за трагікомедією українського драматурга Анатолія Дьяченка. Це історія жінок, які живуть в чудовому будинку на березі моря. Весь час вони говорять про своє минуле та сьогодення сповнене самотності. Аж поки в їх будинку та в їх житті не з’являється чоловік. Точніше, труп чоловіка. А зрештою, не такий вже труп. І значить, все стає цікавіше і цікавіше! А особливо, коли у ролі «трупа» відомий актор Ахтем Сеітаблаєв.

Режисери-постановники - заслужений діяч мистецтв України Катерина Степанкова та Олексій Скляренко.

Виконавці:

заслужений артист АР Крим Ахтем Сеітаблаєв

народна артистка України Лариса Руснак

заслужений діяч мистецтв України Катерина Степанкова

Коли: 5 лютого, 18:00.

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма»

Роман-бестселер військовослужбовця та письменника Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма» отримав сценічне втілення, яке готується підкорити столицю та найбільші міста країни. У лютому 2026 року в київському МЦКМ (Жовтневий палац) відбудеться серія показів цієї вистави, створеної у копродукції незалежного «Дикого театру» та Національного театру імені Марії Заньковецької.

Психологічний трилер розповідає історію кримінального психолога Андрія Гайстера. За сюжетом головний герой вирушає у віддалене селище Буськів Сад, щоб розслідувати загадкове зникнення маленької дівчинки. Прибувши на місце, Андрій стикається з абсурдною та лякаючою реальністю: місцеві жителі демонструють цілковиту байдужість до долі дитини та не переймаються загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір. Більше того, Гайстер усвідомлює, що якісь невидимі сили перешкоджають усім спробам вибратися з цього проклятого місця. Це не просто детектив, а глибока історія про людську байдужість та морок, що живе всередині кожної душі.

Над виставою працював драматург Олексій Доричевський, який є чинним військовослужбовцем ЗСУ. Свою роботу над п’єсою він завершував під час служби на Донеччині. Режисером виступив заслужений артист України Максим Голенко, який створив дві різні версії вистави – для камерної «Сцени 6» у Києві та великої сцени Театру Заньковецької у Львові.

Коли: 3-4 та 8 лютого, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Double Double, або Загадкова пастка»

Романтичний трилер відомих англо-американських драматургів. Зустріч жінки та чоловіка – найкращий початок будь-якої історії. Безліч варіацій вже обіцяють цікавий розвиток подій.

Захоплюючий сюжет, який вигадано Еріком Елісом та Роджером Ріісом, постає у виставі як свято театру в театрі. Гроші, кохання та щастя – ось головні ставки в цій безкомпромісній грі.

У ролях заслужені артисти України Валентина Бойко та Сергій Ладесов.

Коли: 5 та 7 лютого, 18:00.

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

Вистава «Картотека»

Одна сцена. Одна людина. І безліч фрагментів життя, які раптово виринають із пам’яті, немов картки з шухляди. Перед нами – покоління, що пережило катастрофу війни, втратило ідеали й орієнтири та не змогло інтегруватися у нову реальність. Герой намагається реконструювати минуле через калейдоскоп людей і подій, щоб зрозуміти, хто він є і що від нього залишилось.

«Картотека» постає як метафора колективної пам’яті: персонажі тут не стільки окремі особистості, скільки тіні й функції, що відбивають різні аспекти понівеченого досвіду.

Ця історія – гострий і точний діагноз часу, що говорить про втрату цінностей, і пошук власного місця серед уламків минулого. Вона змушує замислитися над тим, що залишає по собі війна у серцях людей, і як пам’ять формує наше сьогодення.

Коли: 7 лютого, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Вистава «Чорна шаль»

Елеонора – повний Місяць. Її брат на мить втратив дар мови, накинувши на неї чорну шаль, щоб сховати від сусідських очей. Коли її кликали – вона мовчала, коли тиснули – слухала. І тільки Місяць давно знав, що вона незабаром стане ним: супутником зі слабкою гравітацією, завжди поверненим до нас одним боком. Деякі зірки, хоч і світять яскраво, а все ж не здатні освітити Землю. Але ж Елеонора – тепер Місяць.

Белукка теж зміниться – один посвист потяга змушує його перетворюватись. Поруч хтонічний незнайомець дивує своїм вуаєризмом і загалковими фразами, а його дружина – така ж химерна. Кожен із них – частина великої історії, де символи підсвічують приховане, показують страхи, бажання і тіні людських душ.

Три незрячі жінки можуть знати правду – вони бачать більше за інших, можливо, саме вони здатні розгадати нитку цих трансформацій. Вистава про те, як часто ми терпимо, мовчимо, замикаємося, поки життя минає повз нас, як потяг, якого чекає Белукка. Про те, що чужий біль може стати дзеркалом, у якому ми раптом бачимо себе вперше.

Коли: 8 лютого, 18:00.

Місце проведенгя: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Концерти

It’s my life – pre-party

У київському просторі Origin Stage відбудеться спеціальна подія It’s my life – Pre-Party перед масштабним шоу в Палаці Спорту. Іt’s my life – це вечірки, які давно стали символом музичної ностальгії та танців без пауз., де оживають хіти 80-х, 90-х і 2000-х, які впізнаються з перших секунд, а атмосфера щоразу перетворює звичайний вечір на свято.

Це клубний вечір з ексклюзивною програмою, якої ще не було, адже кожна подія It’s my life має власний сценарій та унікальну атмосферу. Вже 14 березня в Палаці Спорту відбудеться велика музична подія за участі легендарних українських артистів, імена яких організатори оголосять найближчим часом.

У програмі вечора: культові хіти 80-х, 90-х і 2000-х, танцпол, який працює на максимум з першої хвилини, спеціальна клубна програма, сценічні ефекти та візуальні акценти.

Коли: 7 лютого, 18:00.

Місце проведення: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А.

Концерт Dorofeeva

7 лютого 2026 року в Osocor Residence відбудеться концерт Dorofeeva. Співачка кличе на першу зустріч цього року: будуть улюблені пісні та шалений драйв.

Пісні Dorofeeva: «Щоб не було», «Різнокольорова», «У твоїй душі», «Думи», Whatsapp.

Коли: 7 лютого, 19:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Стендапи

Комедійне шоу «Сімейна терапія»

«Сімейна терапія» – це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель – це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок.

«Сімейна терапія» – це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен. Тут немає переможців і переможених, бо головна мета – показати, що навіть найсерйозніші конфлікти можна розрядити жартом. Це про любов, непорозуміння і про те, як сміх може стати найкращою формою терапії.

Коміки:

Андрій Бережко @andreyberezhko

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha

Наталія Скорик @natali.skoryk.

Коли: 4 лютого, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А

Імпровізаційне шоу «Королі крінжу»

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.

Свят Загайкевич –засновник «Підпільного стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути.

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру «Чорний евадрат».

Коли: 5 лютого, 18:30.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.