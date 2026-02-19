Головна Світ Політика
Україна та РФ обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу – NYT

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та РФ обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу – NYT
Колючий дріт і протитанкові «зуби дракона» на лінії оборони на Донеччині
фото: The New York Times

Під час переговорів, що тривали останніми тижнями, офіційні особи обговорювали ідею створення демілітаризованої зони

Останній раунд переговорів щодо припинення війни в Україні завершився в середу без будь-яких ознак значного прогресу. Однак за лаштунками переговорники намагалися знайти компроміс щодо контролю над територією на сході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

«Росія вимагає від України передати їй контрольовані нею території в Донецькій області як умову для припинення війни. Це смуга території довжиною близько 80 км і шириною 64 км, що включає десятки міст і сіл і розташована між лінією фронту та адміністративним кордоном області. Україна відмовилася від одностороннього виведення військ, заявивши, що віддача території підбадьорить Росію до нових атак в Україні або в інших регіонах. Київ попросив гарантій безпеки, щоб стримати Москву від порушення будь-якого перемир'я», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що під час переговорів, що тривали останніми тижнями, офіційні особи обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яка не контролюватиметься жодною з армій. Це відроджує пропозицію, яка була включена в попередні мирні плани, включаючи 28-пунктний план, запропонований адміністрацією Трампа в листопаді.

Протягом останнього тижня президент України Володимир Зеленський неодноразово применшував перспективи відмови від території в обмін на мир. «Дозволити агресору щось забрати – велика помилка», – написав він у понеділок у соціальних мережах.

Восени минулого року російський диктатор Володимир Путін не дав чіткої відповіді на питання про створення демілітаризованої зони в Донбасі. 28-пунктний план передбачав, що Росія контролюватиме цю територію, але не матиме права розміщувати там військові сили. Путін зазначив, що деталі плану потребують обговорення.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу. 

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

