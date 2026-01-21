Заступника одного з голів райдержадміністрацій Києва викрито на корупції

За даними слідства, чиновник за хабар допомагав військовозобовʼязаним уникати служби у війську

Співробітники Служби безпеки ліквідували у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, який, за даними слідства, причетний до схеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними розслідування, чиновник фіктивно «зараховував» військовозобовʼязаних чоловіків до військових частин ЗСУ, а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за фальшивими медичними діагнозами. Вартість «послуги» становила від $15 до $20 тис. з людини.

«Для організації оборудки фігурант використовував власні зв’язки в районному ТЦК, а для підготовки фальшивок залучив спільника», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували оборудку і затримали посадовця та його поплічника. Під час обшуків у затриманих виявлено підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами злочинної схеми.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику РДА та його спільнику про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, слідчі поліції Києва у взаємодії з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили чергову схему ухилення від військової служби. Організатор незаконної оборудки, 30-річний уродженець Чернігівської області, наживався на військовозобов’язаних чоловіках, запевняючи їх, що зможе «вирішити питання» з мобілізацією.

До слова, у Києві судитимуть директорку підприємства, яка за $26 тис. знімала військовозобов’язаних з розшуку з подальшим бронюванням у своїй компанії.