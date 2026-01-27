На Андріївському узвозі будівельники розбирають найстарішу садибу (фото)

Такий вигляд кафе «Під липою» мало восени 2025 року

Минулого року заклад було закрито через нібито «аварійність» споруди

У столиці будівельники почали розбирати найстарішу одноповерхову садибу за адресою вул. Андріївський узвіз, 13б. Будівля, зведена до 1846 року, має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов, інформує «Главком».

За словами активіста, більшість киян знають цей будиночок як кафе «Під липою», що розташовувалось тут ще з радянських часів. Минулого року заклад закрили через нібито «аварійність» споруди.

Вантажівка для вивезення будівельного сміття біля кафе «Під липою» фото: Дмитро Перов/Facebook

Біля будинку активісти зафіксували автівку для вивезення будсміття фото: Дмитро Перов/Facebook

«У КМДА тоді пояснили такий вчинок начебто «аварійністю будівлі». Хоча, візуально будинок виглядає живіше за всіх живих на узвозі і жодних нарікань до його стану раніше не виникало», – зауважив активіст.

Кафе «Під липою» на архівних фото фото: Дмитро Перов/Facebook

Повідомляється, що перед самим Новим роком Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив комплекс архітектурних перетворень за цією адресою. Зокрема, інвестор пропонував провести тут реставрацію шляхом демонтажу всіх внутрішніх перекриттів та розбирання даху. Фактично, від оригінальної пам’ятки мала б залишитися лише частина зовнішніх стін, а всередині облаштуватися open space з використанням нових сучасних матеріалів. І це судячи з робіт і погодив Департамент.

Імовірний план перебудови фото: Дмитро Перов/Facebook

Пам’яткоохоронець нагадує, що згідно зі ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», пам’ятки заборонено змінювати, зносити або перебудовувати.

«Будь-які роботи на Андріївському узвозі, який є пам'яткою національного значення, мають погоджуватися Міністерством культури. Наразі єдина надія на розголос та втручання Мінкульту, щоб зупинити розбирання історичних конструкцій», – зазначає активіст.

Нагадаємо, у Києві на Подолі розпочався демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху на розі вулиць Фролівської та Притисько-Микільської. При цьому фасад будівлі, попри чутки про «реставрацію», був завішений брезентом із намальованим фасадом. Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 пов'язана з Київським братством і розташовувалася на місці Шевського цеху – однієї з двох мануфактур Подолу, що вціліла під час пожежі 1811 року.

Раніше повідомлялося, що у Києві починається реставрація будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 51А – пам’ятки історії місцевого значення кінця XIX століття, у якій розміщується частина Департаменту територіального контролю міста Києва та Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво».

До слова, Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ було оприлюднено 30 липня 2025 року.