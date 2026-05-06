На Хрещатику зацвів легендарний кущ бузку (фото)

В залежності від погодних умов бузок квітне від двох до чотирьох місяців

На головній вулиці столиці розцвів легендарний кущ бузку, якому, за свідченнями киян, близько 50 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Помилуватися цвітінням легендарної рослини можна за адресою вулиця Хрещатик, 28/2.

Через брак місця бузок роками дбайливо формували у вигляді дерева фото: Vitalii Dorda/Facebook

Кияни у соцмережах зазначають, що цей бузок є одним із символів весняного Хрещатика і росте там близько 50 років.

«Рослина – легенда. Кущику років п'ятдесят щонайменше. Пам'ятка і принада Хрещатика», – ділиться Natali Stan-Astra.

«Главком» писав, що у столиці розпочався сезон цвітіння тюльпанів. Уже з’явилися перші квіти, зокрема висаджені з цибулин, які Київ отримав у подарунок від нідерландських компаній Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди. У ніч на 29 квітня у столиці зафіксовані випадки умисного пошкодження квітників у кількох районах. Як повідомили в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд», невідомі знищили клумби тюльпанів, які перебували у фазі активного цвітіння.