Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)

Ірина Міллер
Знишений ракетним ударом будинок у Подільському районі
скриншот відео

Під час рятувальної операції з-під завалів будівлі дістали жінку та дитину

У Подільському районі Києва внаслідок нічної атаки 16 квітня зафіксовано масштабні руйнування приватного сектору. Російська ракета влучила в землю в безпосередній близькості до житлової забудови, утворивши величезну вирву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Вибуховою хвилею повністю знищено один із приватних будинків. Повідомляється, що під час рятувальної операції з-під завалів будівлі дістали жінку та дитину. Постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги.

На оприлюднених кадрах видно понівечені конструкції оселі та розкидані довкола предмети побуту, іграшки та дитячі речі. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети, пише «Главком». Внаслідок ворожої атаки загинув 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Ще 18 мешканців столиці постраждали, з них 11 госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

