Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)

Під час рятувальної операції з-під завалів будівлі дістали жінку та дитину

У Подільському районі Києва внаслідок нічної атаки 16 квітня зафіксовано масштабні руйнування приватного сектору. Російська ракета влучила в землю в безпосередній близькості до житлової забудови, утворивши величезну вирву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Вибуховою хвилею повністю знищено один із приватних будинків. Повідомляється, що під час рятувальної операції з-під завалів будівлі дістали жінку та дитину. Постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Вибух стався прямо на землі, а вибухова хвиля понівечила будинок. Саме тут з-під завалів дістали жінку з дитиною. Їх передали медикам.

На оприлюднених кадрах видно понівечені конструкції оселі та розкидані довкола предмети побуту, іграшки та дитячі речі. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети, пише «Главком». Внаслідок ворожої атаки загинув 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Ще 18 мешканців столиці постраждали, з них 11 госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.