Лікарі «Охматдиту» провели унікальну операцію новонародженій дитині

Ірина Міллер
фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України «Охматдит»/Facebook

Операцію провели на п’яту добу життя через три невеликі проколи.

Київські лікарі вперше виконали лапароскопічну корекцію атрезії дванадцятипалої кишки у новонародженої дитини. Про це повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ України «Охматдит», інформує «Главком»

У медзакладі розповіли, що Анна, третя дитина в сім’ї, спочатку почувалася добре, однак на третю добу життя її стан різко погіршився – з’явилися блювання, втрата ваги та порушення дихання. Після проведення рентгенологічного обстеження лікарі запідозрили вроджену патологію та направили немовля до «Охматдиту», де її госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Після додаткових обстежень медики підтвердили діагноз – атрезія дванадцятипалої кишки, тобто небезпечний стан, при якому їжа не може проходити через кишківник. За словами хірурга Ігор Шульжик, ця вада розташована в анатомічно складній зоні поруч із підшлунковою залозою, що потребує високої точності під час операції.

На п’яту добу життя дитині провели операцію. Хірурги обрали мініінвазивний підхід і виконали втручання лапароскопічно – через три невеликі проколи. Такий метод є менш травматичним, сприяє швидшому відновленню та знижує ризик ускладнень.

фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України «Охматдит»/Facebook

У лікарні зазначають, що це перший випадок проведення подібної операції таким способом, що відкриває нові можливості для лікування найменших пацієнтів.

фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України «Охматдит»/Facebook
фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України «Охматдит»/Facebook

Наразі Анні вже місяць – вона самостійно їсть, активно набирає вагу та розвивається. За словами її мами Вікторії, лікарі стали для родини великою підтримкою, і тепер дитина разом із батьками повертається додому.

фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України «Охматдит»/Facebook

Ранше спеціалісти «Охматдиту» врятували хлопчика, у якого при народженні дихальні шляхи та стравохід були не розділені та виглядали наче єдина трубка. Новонароджений Ваня не міг видавити й звуку, за годину після народження дитина перестала самостійно дихати – тоді хлопчика заінтубували та під'єднали до апарату ШВЛ.

Ваду змогли розшифрувати при обстеженні в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Виявилося, що це – Ларинго-Трахео-Езофагеальна розщілина (Laryngo-tracheo-esophageal cleft), при якій гортань і глотка, трахея і стравохід не розділені, а являють собою наче одну трубку з розщелиною різної довжини.

