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Словаччина викликала посла України. Причина нібито у Фіцо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Словаччина викликала посла України. Причина нібито у Фіцо
Раніше Фіцо назвав Зеленського ворогом, бо той не пускає російський газ у Словаччину. Зеленський ж відповів, що Фіцо обирає Москву замість Америки
фото з відкритих джерел

Словацьке МЗС висловило українському послу «рішучий протест»

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це передає Denník N.

Словацьке МЗС, як зазначається, висловило Кастрану «рішучий протест» проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Нагадаємо, 28 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією.

Також премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини. «Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині», – заявив він.

За словами Фіцо, у Словаччині вважають «найбільш реалістичним» варіантом тільки відновлення транзиту російського газу, наприклад, якщо вона купуватиме його на російсько-українському кордоні, «і цей газ транспортувався б як словацький через територію України».

Президент України Володимир Зеленський звинуватив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в тому, що, обираючи Москву замість західних партнерів, він платить за російський газ незалежністю та суверенітетом своєї країни.

Також прем’єр заявив, що Словаччина хоче й далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України. І пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи. 

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Теги: міністр Словаччина транзит протест Володимир Зеленський президент ворог Роберт Фіцо

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