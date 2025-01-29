Словаччина викликала посла України. Причина нібито у Фіцо

Раніше Фіцо назвав Зеленського ворогом, бо той не пускає російський газ у Словаччину. Зеленський ж відповів, що Фіцо обирає Москву замість Америки

Словацьке МЗС висловило українському послу «рішучий протест»

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це передає Denník N.

Словацьке МЗС, як зазначається, висловило Кастрану «рішучий протест» проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Нагадаємо, 28 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією.

Ультиматум Фіцо:



Якщо Зеленський не відновить транзит газу через Україну, Словаччина заблокує всю допомогу від ЄС pic.twitter.com/csRREfCz24 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 28, 2025

Також премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини. «Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині», – заявив він.

За словами Фіцо, у Словаччині вважають «найбільш реалістичним» варіантом тільки відновлення транзиту російського газу, наприклад, якщо вона купуватиме його на російсько-українському кордоні, «і цей газ транспортувався б як словацький через територію України».

Президент України Володимир Зеленський звинуватив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в тому, що, обираючи Москву замість західних партнерів, він платить за російський газ незалежністю та суверенітетом своєї країни.

Також прем’єр заявив, що Словаччина хоче й далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України. І пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.