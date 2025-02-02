Тримісячне немовля зі Звягеля стало рекордсменом України

Медики теж дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся

Марк Тушаковський став наймолодшим рекордсменом за всю історію Національного реєстру рекордів України

У Житомирі зафіксовано Національний рекорд України у номінації «Найдовше волосся у немовляти». Рекордсменом став тримісячний Марк зі Звягеля, довжина його волосся – 8 см. Про це пише «Житомир.info».

«Національний реєстр рекордів України сьогодні оголошує нове національне досягнення – найдовше волосся у немовляти. Ми маємо нового рекордсмена України – Марк Тушаковський, йому 3 місяці й 8 днів, найдовше волосся у немовляти – 8 см», – сказала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У Житомирі встановили Національний рекорд України у номінації «Найдовше волосся у немовляти» фото: zhitomir.info

Марк народився 25 жовтня 2024 року у Звягелі. Мама Тетяна розповіла «Суспільному», що її син з'явився на світ одразу з довгим волоссям.

«Коли народився Марк, то в нього вже було густе, русяве, довгеньке волосся, яке почало дуже стрімко рости. Я веду активно сторінку в Instagram і викладаю там фотографії, коротенькі відео, на яких іноді показую, як розчісую сину волосся. Мої підписники від цього в захваті, реагують сердечками, а в коментарях пишуть, що такого волосся у малюків не бачили, що Марк має свій стиль, унікальну зачіску і незвичний образ», – повідомила Тетяна Маркова.

Марк з'явився на світ одразу з довгим волоссям фото: zhitomir.info

Медики теж дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся.

«Коли ми приходимо на огляд до медичного закладу і знімаємо шапку, а там така шевелюра, то лікарі сміються і кажуть, що ще такого не бачили. Тобто всі помічають цю особливість синочка. Старша доця Зоряна теж народилася з густим волоссям, але воно так швидко не росло. І коли я була вагітна вдруге, то точно знала, що буде дитинка з волоссям, адже в мене дуже сильний ген, бо і тато в мене з густим волоссям, і я теж, тому і у дітей моїх також. Але щоб таке волосся було у хлопчика, я не очікувала», – розповіла мама Марка.

Реакція медиків та підписників в Instagram підштовхнула Тетяну Маркову до рішення зареєструвати цей факт в Національному реєстрі рекордів.

Також Марк Тушаковський став наймолодшим рекордсменом за всю історію Національного реєстру рекордів України.

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