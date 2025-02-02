Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тримісячне немовля зі Звягеля стало рекордсменом України

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тримісячне немовля зі Звягеля стало рекордсменом України
Медики теж дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся
фото: zhitomir.info

Марк Тушаковський став наймолодшим рекордсменом за всю історію Національного реєстру рекордів України

У Житомирі зафіксовано Національний рекорд України у номінації «Найдовше волосся у немовляти». Рекордсменом став тримісячний Марк зі Звягеля, довжина його волосся – 8 см. Про це пише «Житомир.info».

«Національний реєстр рекордів України сьогодні оголошує нове національне досягнення – найдовше волосся у немовляти. Ми маємо нового рекордсмена України – Марк Тушаковський, йому 3 місяці й 8 днів, найдовше волосся у немовляти – 8 см», – сказала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У Житомирі встановили Національний рекорд України у номінації «Найдовше волосся у немовляти»
У Житомирі встановили Національний рекорд України у номінації «Найдовше волосся у немовляти»
фото: zhitomir.info

Марк народився 25 жовтня 2024 року у Звягелі. Мама Тетяна розповіла «Суспільному», що її син з'явився на світ одразу з довгим волоссям.

«Коли народився Марк, то в нього вже було густе, русяве, довгеньке волосся, яке почало дуже стрімко рости. Я веду активно сторінку в Instagram і викладаю там фотографії, коротенькі відео, на яких іноді показую, як розчісую сину волосся. Мої підписники від цього в захваті, реагують сердечками, а в коментарях пишуть, що такого волосся у малюків не бачили, що Марк має свій стиль, унікальну зачіску і незвичний образ», – повідомила Тетяна Маркова.

Марк з'явився на світ одразу з довгим волоссям
Марк з'явився на світ одразу з довгим волоссям
фото: zhitomir.info

Медики теж дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся.

«Коли ми приходимо на огляд до медичного закладу і знімаємо шапку, а там така шевелюра, то лікарі сміються і кажуть, що ще такого не бачили. Тобто всі помічають цю особливість синочка. Старша доця Зоряна теж народилася з густим волоссям, але воно так швидко не росло. І коли я була вагітна вдруге, то точно знала, що буде дитинка з волоссям, адже в мене дуже сильний ген, бо і тато в мене з густим волоссям, і я теж, тому і у дітей моїх також. Але щоб таке волосся було у хлопчика, я не очікувала», – розповіла мама Марка.

Реакція медиків та підписників в Instagram підштовхнула Тетяну Маркову до рішення зареєструвати цей факт в Національному реєстрі рекордів.

Також Марк Тушаковський став наймолодшим рекордсменом за всю історію Національного реєстру рекордів України.

Раніше українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія». Так, у грудні 2024 року українці скористалися сервісом понад 1,8 млн разів. 

Також дворічна одеситка встановила рекорд України з плавання. 

Читайте також:

Теги: Житомир рекорд немовля реєстр стиль відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гра в кальмара» – це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі
Netflix повідомив дату виходу фінального сезону серіалу «Гра в кальмара»
30 сiчня, 21:27
Росіяни продовжують наступати на Часів Яр
Танк бригади імені короля Данила знищив російську БМД з відстані 30 метрів
29 сiчня, 22:53
Голова КМВА заявив, що буде запроваджена робоча група прозорості і підзвітності, «попри опір міської влади»
Переворот у Києві? Начальник КМВА відреагував на заяву Кличка
29 сiчня, 18:07
Меланія Трамп обрала підкреслено стриманий образ у глибокому темно-синьому, майже чорному, кольорі
Перший інавгураційний образ Меланії Трамп вразив своєю строгістю (фото)
20 сiчня, 18:45
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту
У ліцеї підліток поранив ножем свого однокласника: відкрито справу
20 сiчня, 00:26
Полонені кадировці – дуже цінний товар
Брати-снайпери розповіли, кого з полонених окупанти готові обмінювати на слона
18 сiчня, 21:15
Після зустрічі з СБУ та Нацполіцією дівчина вибачалися за свої проросійські заяви
Вихваляла РФ, називала Україну «дном»: як правоохоронці покарали дівчину з Полтави
8 сiчня, 15:52
У грудні середньодобові втрати становили 1 570 осіб
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47
У 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+
Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони
6 сiчня, 04:17

Суспільство

Як Москва здолала УПА: історик розповів про метод, який росіяни використовують і нині
Як Москва здолала УПА: історик розповів про метод, який росіяни використовують і нині
Тримісячне немовля зі Звягеля стало рекордсменом України
Тримісячне немовля зі Звягеля стало рекордсменом України
Військовий освідчився коханій у незвичному місці
Військовий освідчився коханій у незвичному місці
Українські полярники знайшли в Антарктиді унікальну родину пінгвінів
Українські полярники знайшли в Антарктиді унікальну родину пінгвінів
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
Рух «Жовта стрічка» провів нові акції спротиву в кримських містах (фото)
Рух «Жовта стрічка» провів нові акції спротиву в кримських містах (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
158K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 лютого 2025
8835
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
8363
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7563
Військовий розповів, як дізнавався новини про Україну у полоні

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Сьогодні, 05:30
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Вчора, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua