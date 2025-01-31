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Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн

Ірина Бура
glavcom.ua
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Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
Толкач підкреслив, що посольство РФ у Белграді – одне з найбільших російських посольств у світі
фото з відкритих джерел

Український дипломат зазначає: «Кількість росіян у Сербії зараз просто неможливо обчислити»

У Сербії перебуває більше 300 тис. російських громадян. Між двома країнами є регулярні щоденні рейси. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

Толкач підкреслив, що посольство РФ у Белграді – одне з найбільших російських посольств у світі.

«Одразу по закриттю посольств РФ у Хорватії та інших країнах Балкан, дипломатів перевели сюди. Сербія лишається досі єдиною країною, чиї літаки курсують до Росії й назад. Знаю, що є регулярні щоденні рейси між містами цих двох країн. Кількість росіян у Сербії зараз просто неможливо обчислити. За моїми оцінками, їх тут понад 300 тис. Більше того, сербський IT-сектор тримається на росіянах. У Белграді в деяких районах не чутно сербської мови», – розповів Володимир Толкач.

Не дивлячись на велику кількість росіян у Сербії, дипломат не відчуває негативного впливу та почувається безпечно. Головне дотримуватися принципів дипломатії.

«Запевняю вас, ми із сім’єю, співробітники посольства також почуваємося у безпеці. Дійсно, можна іти вулицею і побачити плакат «Сербія і Росія – разом!». Це викликає злість. Унизу під постером буде напис «Газпром». Десь і літеру Z намальовану можна побачити. У Белграді донедавна був мурал із Путіним. Зараз його вже замалювали. Завжди кажу: не підходьте однозначно до питання Сербії. Працюйте і отримаєте позитивний результат за зусилля ваші», – зазначив Володимир Толкач.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на користь України. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

Також Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР. Про це в інтерв'ю газеті Novosti повідомив начальник генерального штабу республіки Мілан Мойсилович. За його словами, причиною такого рішення стали санкції проти Москви.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» посол України в Мексиці Оксана Драмарецька розповіла, що в посольстві РФ у Мехіко чимало дипломатів, яких вигнали з країн ЄС, де вони працювали. Посол припустила, що чимало з них можуть бути агентами російських спецслужб.

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Теги: МЗС росія санкції Сербія посол посольство росіяни Володимир Толкач

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