«Заяви повинні змусити європейців діяти»: Джонсон відреагував на слова Трампа про Україну

Борис Джонсон сказав, що заяви Трампа не призначені для того, щоб бути історично точними

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон зауважив, що заяви президента США Дональда Трампа про Україну «не мали на меті бути історично точними», а натомість повинні були «шокувати європейців і спонукати їх до дій». Відповідний допис він написав у соцмережі Х.

«Коли ми, європейці, нарешті перестанемо обурюватися через Дональда Трампа і почнемо допомагати йому завершити цю війну? Звичайно, Україна не починала війну. Це все одно, що сказати, ніби Америка напала на Японію в Перл-Харборі. Звичайно, країна, яка зазнала жорстокого вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Джонсон зауважив, що рейтинг президента України Володимира Зеленського не 4%, а приблизно такий самий, як у Трампа. Він додав, що заяви президента США «не мали на меті бути історично точними – вони повинні були шокувати європейців і змусити їх діяти».

«Зокрема, США бачать $300 млрд заморожених російських активів – переважно в Бельгії. Це гроші, які можна і слід використати для підтримки України та компенсації США за їхню допомогу. Чому Європа блокує розмороження грошей Путіна? США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни перешкоджають цьому. Це абсурд. Нам потрібно ставитися до цього серйозно і діяти швидко», – підсумував Джонсон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Також 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.