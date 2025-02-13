Відеоспостереження та сигналізація на вхід до купе: «Укрзалізниця» показала нові пасажирські вагони (фото)

«Укрзалізниця» обіцяла не підвищувати вартість квитків на нові вагони

12 лютого в перший рейс із Харкова вирушили ще дев’ять нових пасажирських вагонів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«П’ять купейних та чотири СВ вагони, збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі, відсьогодні доповнюють фірмовий поїзд «Оберіг» №63/64 Харків – Львів. По мірі отримання наступних партій вагонів цей рейс буде укомплектовано до статусу Флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:

чотиризонне відеоспостереження;

ручний замок та додаткове блокування купе;

⁠сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом;

⁠кнопку виклику провідника;

⁠модернізовані інструменти зв'язку та керування вагоном для поїзної бригади.

6 фото На весь екран









Нові вагони «Укрзалізниці» фото: «Укрзалізниця»

Також передбачається:

якісна шумоізоляція та плавніший хід;

«м’яка» читальна зона біля вікна в кожному купе;

розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;

⁠додаткові «планшетні» столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;

декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустила в тестовому режимі в окремих поїздах нове меню з повноцінними обідами.