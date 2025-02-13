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Відеоспостереження та сигналізація на вхід до купе: «Укрзалізниця» показала нові пасажирські вагони (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Відеоспостереження та сигналізація на вхід до купе: «Укрзалізниця» показала нові пасажирські вагони (фото)
Всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики
фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» обіцяла не підвищувати вартість квитків на нові вагони

12 лютого в перший рейс із Харкова вирушили ще дев’ять нових пасажирських вагонів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«П’ять купейних та чотири СВ вагони, збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі, відсьогодні доповнюють фірмовий поїзд «Оберіг» №63/64 Харків – Львів. По мірі отримання наступних партій вагонів цей рейс буде укомплектовано до статусу Флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:

  • чотиризонне відеоспостереження;
  • ручний замок та додаткове блокування купе;
  • ⁠сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом;
  • ⁠кнопку виклику провідника;
  • ⁠модернізовані інструменти зв'язку та керування вагоном для поїзної бригади.
6 фото
На весь екран
Нові вагони «Укрзалізниці»
фото: «Укрзалізниця»

Також передбачається:

  • якісна шумоізоляція та плавніший хід;
  • «м’яка» читальна зона біля вікна в кожному купе;
  • розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;
  • ⁠додаткові «планшетні» столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;
  • декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустила в тестовому режимі в окремих поїздах нове меню з повноцінними обідами.

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Теги: відео потяг Харків Укрзалізниця

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