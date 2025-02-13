Відеоспостереження та сигналізація на вхід до купе: «Укрзалізниця» показала нові пасажирські вагони (фото)
«Укрзалізниця» обіцяла не підвищувати вартість квитків на нові вагони
12 лютого в перший рейс із Харкова вирушили ще дев’ять нових пасажирських вагонів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».
«П’ять купейних та чотири СВ вагони, збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі, відсьогодні доповнюють фірмовий поїзд «Оберіг» №63/64 Харків – Львів. По мірі отримання наступних партій вагонів цей рейс буде укомплектовано до статусу Флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:
- чотиризонне відеоспостереження;
- ручний замок та додаткове блокування купе;
- сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом;
- кнопку виклику провідника;
- модернізовані інструменти зв'язку та керування вагоном для поїзної бригади.
Також передбачається:
- якісна шумоізоляція та плавніший хід;
- «м’яка» читальна зона біля вікна в кожному купе;
- розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;
- додаткові «планшетні» столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;
- декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустила в тестовому режимі в окремих поїздах нове меню з повноцінними обідами.
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