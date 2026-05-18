Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зробив зауваження через галас: у Києві жінка кілька разів вистрілила у перехожого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зробив зауваження через галас: у Києві жінка кілька разів вистрілила у перехожого
Під час обшуку за місцем проживання фігурантки поліцейські вилучили пістолет та набої, які наразі скеровані на проведення експертизи
фото: Національна поліція України, колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За скоєне жінці загрожує до семи років позбавлення волі

У Києві поліцейські оголосили про підозру 43-річній жінці, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку у Святошинському районі. Зловмисниця кілька разів вистрілила в 27-річного чоловіка після того, як він зробив компанії зауваження через галас. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомлення про інцидент надійшло до Святошинського управління поліції від лікаря швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що у квартирі на проспекті Академіка Корольова виявлено та госпіталізовано 27-річного чоловіка з пораненням руки та живота.

Поліцейські з'ясували, oj чоловік зробив зауваження через гучну поведінку компанії жінок та чоловіків, які відпочивали біля його будинку. Під час конфлікту одна із громадянок дістала пістолет та здійснила кілька пострілів у бік потерпілого, після чого втекла з місця події.

Правоохоронці встановили 43-річну місцеву мешканку та затримали її в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки поліцейські вилучили пістолет та набої, які наразі скеровані на проведення експертизи.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.  

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоквартирний будинок та вчинити самогубство. Зловмисником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ). 

Раніше до правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції. Встановлено, що повідомлення на спецлінію «102» надійшло від 52-річної місцевої мешканки, яка на момент дзвінка перебувала вдома. Під час спілкування з правоохоронцями жінка не надала будь-яких об’єктивних причин своїм діям.

Теги: стрілянина кримінал Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Горбачиха» є важливим рекреаційним простором для киян
Збереження унікального урочища «Горбачиха». Генпрокуратура пішла в суд проти Кличка
23 квiтня, 10:42
Тривога завершилася о 16:50
Тривога у Києві тривала 37 хвилин
25 квiтня, 17:05
Користувачі соцмереж публікують відео
Київ накрив потужний град із грозою (відео)
26 квiтня, 13:56
У мобільному пункті вакцинації можна отримати консультацію лікаря та зробити щеплення
Безкоштовні тести та щеплення: де та коли працюватиме мобільний пункт вакцинації у Києві
27 квiтня, 11:15
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до шести років
У Києві затримано псевдомінера, який лякав працівницю ТРЦ вибухівкою
5 травня, 08:49
Мер столиці додав, що у Києві кожен другий пасажир – це пільговик, який користується транспортом безоплатно
Коли подорожчає проїзд у Києві? Мер столиці розповів про підготовку нових розрахунків
6 травня, 16:46
У фотопроєкті взяли участь 30 жінок із різних регіонів України
У метро відкрилася фотовиставка, присвячена дружинам і матерям воїнів
7 травня, 10:44
Fiat Ducato зіткнувся з вантажним автомобілем
ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat
7 травня, 12:09
Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до десяти років
Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру
7 травня, 13:19

Новини

Зробив зауваження через галас: у Києві жінка кілька разів вистрілила у перехожого
Зробив зауваження через галас: у Києві жінка кілька разів вистрілила у перехожого
На Київ сунуть дощі. Якою буде погода у столиці наступного тижня
На Київ сунуть дощі. Якою буде погода у столиці наступного тижня
У Києві з’явиться новий пішохідний міст
У Києві з’явиться новий пішохідний міст
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій
Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: водія засуджено до семи років ув’язнення
Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: водія засуджено до семи років ув’язнення

Новини

На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua