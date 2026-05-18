Зробив зауваження через галас: у Києві жінка кілька разів вистрілила у перехожого

У Києві поліцейські оголосили про підозру 43-річній жінці, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку у Святошинському районі. Зловмисниця кілька разів вистрілила в 27-річного чоловіка після того, як він зробив компанії зауваження через галас. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомлення про інцидент надійшло до Святошинського управління поліції від лікаря швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що у квартирі на проспекті Академіка Корольова виявлено та госпіталізовано 27-річного чоловіка з пораненням руки та живота.

Поліцейські з'ясували, oj чоловік зробив зауваження через гучну поведінку компанії жінок та чоловіків, які відпочивали біля його будинку. Під час конфлікту одна із громадянок дістала пістолет та здійснила кілька пострілів у бік потерпілого, після чого втекла з місця події.

Правоохоронці встановили 43-річну місцеву мешканку та затримали її в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки поліцейські вилучили пістолет та набої, які наразі скеровані на проведення експертизи.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

