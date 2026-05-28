Рух Північним мостом столиці частково обмежено до 1 червня (схема)

Ірина Міллер
Обмеження стосуються руху Північним мостом у напрямку станції метро «Почайна»
На час проведення ремонту рух автомобілів буде організовано крайньою правою та другою смугами

У Києві плануються ремонтні роботи на одній із ключових транспортних артерій міста. Комунальна корпорація «Київавтодор» попереджає містян про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 

Обмеження діятимуть із 12:00 29 травня до 21:00 1 червня.

Фахівці оновлюватимуть асфальтобетонне покриття у третій та четвертій смугах руху. Обмеження стосуються руху в напрямку станції метро «Почайна».

інфографіка: Київавтодор»

На час проведення ремонту рух автомобілів буде організовано крайньою правою та другою смугами.

Нагадаємо, у столиці розпочалися масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також до 31 травня частково обмежено рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці. 

До слова, у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

