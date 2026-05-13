В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку: є поранені

glavcom.ua
Російська армія масовано атакувала область ударними безпілотниками
Під удар росіян потрапив південь області. У Білгород-Дністровському уламки безпілотника пошкодили дах триповерхового будинку, там спалахнула пожежа

Посеред дня у середу, 13 травня, росіяни масовано атакують дронами-камікадзе центральні, західні та південні області України. В Одесі уламки збитого безпілотника впали на дах дев'ятиповерхового будинку. Спалахнула пожежа в припаркованих поруч легкових автомобілях, розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, двоє чоловіків віком 31 та 38 років дістали поранення. Він закликав жителів міста до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях. 

Кіпер вказав, що під удар росіян потрапив також південь області. У Білгород-Дністровському уламки безпілотника пошкодили дах триповерхового будинку, там спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без поранених.

Нагадаємо, в Рівненській області через російську атаку загинули три людини, ще четверо – поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

За словами чиновника, зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема, у житловий будинок. Голова ОВА зазначив, що повітряна атака на Рівненщину триває і закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Очільник Здолбунівської громади Владислав Сухляк повідомив, що під час масованої атаки дронів у громаді були «прильоти». У низці західних областей України триває повітряна тривога.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький.

До слова, під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

