Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми

Ірина Міллер
Попри наявні свідчення і відеодокази, своєї вини він не визнає, зазначив генпрокурор
фото: Національна поліція України

Відомий спортсмен протягом тривалого часу приховував свої злочинні дії, прикриваючись нібито проведенням індивідуальних спортивних занять – спочатку в Запоріжжі, а потім в Києві

У Києві триває судовий розгляд справи 37-річного тренера з бразильського джиу-джитсу, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над малолітніми ученицями. Чоловік проводив індивідуальні заняття з дітьми – серед жертв щонайменше дві дівчинки, кожній з яких на момент злочинів було по 11 років. Зараз обвинувачений перебуває під вартою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У жовтні минулого року оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими главку поліції Києва викрили у статевому злочині відносно малолітньої 37-річного уродженця Запоріжжя, який тривалий час мешкав у столиці. Під час досудового розслідування слідчі встановили ще одну неповнолітню потерпілу – мешканку Запоріжжя, відносно якої підозрюваний також вчиняв злочини сексуального характеру.

Правоохоронці з’ясували, що колишній відомий спортсмен та засновник громадської спортивної організації протягом тривалого часу приховував свої злочинні дії, прикриваючись нібито проведенням індивідуальних спортивних занять – спочатку в Запоріжжі, а потім в Києві.

Як повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, зловмисника викрили завдяки прихованій камері в залі під час чергової спроби здійснити наругу. «Через розголос справи його впізнала ще одна потерпіла – колишня вихованка із Запоріжжя. Перші злочини він вчинив ще у 2017 році. Вісім років залишався безкарним. Перебуваючи за кордоном, дівчина наважилась розповісти про насильство, якого зазнала від цього тренера також у 11-річному віці», – додав він.

У ході слідства поліцейськими було доведено, що чоловік не лише розбещував учениць, а й проти їхньої волі вступав з ними в інтимні стосунки безпосередньо в залі для тренувань. Обом дівчатам було по 11 років, зокрема, одна з них мала особливий стан здоров’я, через який не могла розповісти про те, що відбувалось.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, інкримінували фігурантові вчинення епізодів злочинів, передбачених ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розпусні дії щодо малолітньої.

Зловмисник знаходиться під вартою. Досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині під варту відправлено батька, який зґвалтував неповнолітню доньку. Подія сталася 5 травня близько одинадцятої вечора у приватному домоволодінні на Вінниччині. За даними слідства, 17-річна потерпіла прибирала на кухні, коли її батько п’яним повернувся з роботи. Застосувавши силу, він зґвалтував свою доньку. В цей час з подвір’я повернулася матір, яка стала свідком злочину. Жінка негайно викликала правоохоронців, які затримали 38-річного чоловіка.

На Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за ґвалтування 13 хлопчиків. Розслідування справи тривало 4,5 роки.

