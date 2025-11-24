Головна Київ Новини
П'яний дебошир погрожував сусідці автоматом часів Другої світової війни через зауваження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
П'яний дебошир погрожував сусідці автоматом часів Другої світової війни через зауваження
Автомат часів Другої світової війни, вилучений у дебошира
фото: Національна поліція України/Facebook

У відповідь на зауваження 54-річний дебошир виніс з квартири автомат та почав погрожувати сусідці вбивством

У Дніпровському районі Києва чоловік з автоматои погрожував сусідці вбивством, через те, що та зробила зауваження щодо гучної поведінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Днями, до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення, про те, що у багатоповерхівці озброєний чоловік погрожує 57-річний мешканці будинку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та екіпаж патрульних», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 298-2 КПК України та вилучили у нього автомат часів Другої світової війни.

Чоловікові, який погрожував сусідці вбивством, загрожує до двох років обмеження волі
Чоловікові, який погрожував сусідці вбивством, загрожує до двох років обмеження волі
фото: поліція Києва/Facebook

За словами правоохоронців, порушником виявився 54-річний мешканець будинку, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Встановлено, що жінка зробила зауваження чоловіку, через те, що той розпивав алкоголь у під’їзді та поводився занадто гучно. У відповідь 54-річний дебошир виніс з квартири автомат та почав погрожувати сусідці вбивством», – повідомили у поліції.

Інцидент стався у одній з багатоповерхівок у Дніпровському районі
Інцидент стався у одній з багатоповерхівок у Дніпровському районі
фото: Національна поліція УкраїниFacebook

Вилучену зброю направлено на експертизу. Завдяки вчасному реагуванню правоохоронців жінка не постраждала, проте не на жарт злякалась.

Дізнавачі за процесуального керівництва окружної прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до двох років. 

Нагадаємо, прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва чоловіку повідомлено про підозру у підпалі позашляховика викладача військового навчального закладу. Слідство встановило, що ввечері, біля будинку колишньої дружини підозрюваний підпалив автомобіль її співмешканця. Машина згоріла, а сам палій дістав опіки рук та обличчя.

