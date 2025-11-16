Головна Світ Соціум
У Польщі невідомі пошкодили залізницю. Туск каже про диверсію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Польщі невідомі пошкодили залізницю. Туск каже про диверсію
Пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін
Пошкоджено колію на стратегічній ділянці Варшава-Люблін

У Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін. У той час, як поліція закликає не поспішати з висновками, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає, що інцидент міг бути диверсією. Як інформує «Главком», про інцидент повідомила поліція Мазовше.

У неділю вранці, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури.

За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Найбільш резонансною частиною інциденту стали дані від залізничної спільноти Dyspozytura Trakcji. Вони опублікували фотографії, на яких видно вирваний метровий шматок рейки, до якого, ймовірно, був підведений дріт. Блог припустив, що це «могло бути завдано вибухом».

Місцеві жителі підтвердили, що чули гучний звук у цьому районі. Видання Fakt.pl повідомило, що ввечері у суботу, близько 22:00, поліція отримала повідомлення про гучний вибух, хоча тоді «нічого підозрілого не виявила».

Офіційна позиція МВС Польщі наразі обережна. Речниця Кароліна Галецька закликала громадян утриматися від спекуляцій.

«Наразі немає підстав припускати навмисні дії третіх осіб. Ми закликаємо до обережності. Спекуляції можуть викликати зайві емоції та відчуття загрози. Будь ласка, діліться лише підтвердженою інформацією», – заявила вона.

Проте прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що перебуває у постійному контакті з головою МВС і не виключає диверсії.

«Можливо, ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування», – поінформував Туск.

Наразі служби продовжують розслідування, а увага суспільства прикута до офіційних висновків щодо причини пошкодження стратегічної залізничної колії.

Нагадаємо, Польща та Румунія після серії вторгненнь у повітряний простір НАТО почали розгортати випробувану в Україні американську систему Merops для захисту від російських дронів. Система здатна виявляти та наближатися до безпілотників, використовуючи штучний інтелект. 

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що прикордонні переходи з Білоруссю у Підляшші відкриються на початку наступного тижня. Він підкреслив, що це автономне рішення польського уряду, пов’язане з інтересами місцевих жителів та бізнесу.

Теги: вибух Польща міністр розслідування Дональд Туск поліція

