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    У Києві почався суд над винуватцем смертельної ДТП в центрі міста

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    Автомобіль перекинувся і врізався в дерево та опору світлофора - У Києві почався суд над винуватцем смертельної ДТП в центрі міста
    Автомобіль перекинувся і врізався в дерево та опору світлофора
    Фото: Київська міська прокуратура

    Швидкість, з якою автомобіль Infiniti рухався бульваром Лесі Українки, була не менше 160 км/год

    У Печерському районному суді Києва відбулося підготовче судове засідання у справі відносно водія автомобіля Infiniti, який у ніч на 1 травня 2021 року вчинив ДТП зі смертельними наслідками у центрі міста. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, рухався по проїзній частині бульвару Л. Українки у напрямку Бессарабської площі зі швидкістю не менше 160 км/год, хоча максимально допустима швидкість на вказаній ділянці дороги становить 50 км/год.

    Водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, що спровокувало перекидання автомобіля на дах, з наїздом на дерево та опору світлофора.

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди 18-річна пасажирка цього автомобіля загинула на місці, водій та ще одна пасажирка автівки отримали тілесні ушкодження.

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    У Києві почався суд над винуватцем смертельної ДТП в центрі міста
    У Києві почався суд над винуватцем смертельної ДТП в центрі міста

    Водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

    За результатами підготовчого судового засідання обвинувальний акт призначено до судового розгляду. Крім того, судом продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченого.

    Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

    Теги: прокуратура ДТП Київ суд кримінал смерть водій автомобіль
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    У Києві почався суд над винуватцем смертельної ДТП в центрі міста