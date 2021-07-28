У Києві почався суд над винуватцем смертельної ДТП в центрі міста

Автомобіль перекинувся і врізався в дерево та опору світлофора

Швидкість, з якою автомобіль Infiniti рухався бульваром Лесі Українки, була не менше 160 км/год

У Печерському районному суді Києва відбулося підготовче судове засідання у справі відносно водія автомобіля Infiniti, який у ніч на 1 травня 2021 року вчинив ДТП зі смертельними наслідками у центрі міста. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, рухався по проїзній частині бульвару Л. Українки у напрямку Бессарабської площі зі швидкістю не менше 160 км/год, хоча максимально допустима швидкість на вказаній ділянці дороги становить 50 км/год.

Водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, що спровокувало перекидання автомобіля на дах, з наїздом на дерево та опору світлофора.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 18-річна пасажирка цього автомобіля загинула на місці, водій та ще одна пасажирка автівки отримали тілесні ушкодження.

Водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

За результатами підготовчого судового засідання обвинувальний акт призначено до судового розгляду. Крім того, судом продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченого.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.