У Києві подружжя за 5,6 млн грн обіцяло «допомогти» уникнути покарання наркоконтрабандисту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Подружжя затримали під час отримання $135 тис
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

50-річного чоловіка в липні 2025 року затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу

Столична прокуратура оголосила підозру подружжю у спробі отримати гроші за обіцянку вплинути на кримінальну справу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, подружжя пообіцяло дружині підозрюваного у контрабанді наркотиків допомогти змінити йому запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт, перекваліфікувати обвинувачення та звільнити від кримінальної відповідальності. За це вони начебто вимагали $140 тис., які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.

фото: Київська міська прокуратура

Як розповіли в прокуратурі, 50-річного чоловіка липні цього року затримали на Закарпатті під час спроби ввезти в Україну понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу. Йому повідомили про підозру у контрабанді наркотиків з Іспанії та Нідерландів за ч. 3 ст. 305 КК України і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

фото: Київська міська прокуратура

Подружжя затримали під час отримання $135 тис. Їм повідомили про підозру за статтею про замах на шахрайство в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок.

