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Деякі категорії українців залишаться з серпня без грошової допомоги: в чому причина

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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Деякі категорії українців залишаться з серпня без грошової допомоги: в чому причина
Дехто перестане отримувати допомогу з серпня
фото: На пенсії

Загалом без грошей залишиться близько 390 тис. людей

У зв'язку із завершенням в Україні проєкту додаткових виплат для пенсіонерів і людей з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН понад 390 тис. українців, які мешкають у небезпечних регіонах, залишаться без виплат. «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики розповідає про те, хто саме потрапив під скорочення.

У відомстві нагадали, що програма була запущена в серпні 2023 року. Завдяки їй отримувати додаткову фінансову підтримку мали змогу люди з вразливих категорій, які:

  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
  • мають низькі доходи;
  • не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Кошти надходили автоматично. Щомісяця можна було отримати до 3 250 грн, якщо дохід особи був меншим за цю суму і вона не брала участі в інших міжнародних програмах допомоги.

Хто не отримуватиме допомогу в серпні

Скасування допомоги стосуватиметься трьох категорій соціально вразливого населення:

  • пенсіонерів;
  • людей з інвалідністю (включно з дітьми);
  • громадян, які не мають права на пенсію.

Підтримку отримували мешканці дев’яти областей, де тривають або можуть розпочатися бойові дії: Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської, Дніпропетровської та Сумської.

«Липневі виплати – останні в межах цієї програми. У разі надходження додаткового фінансування програма може бути відновлена або замінена на іншу форму допомоги», – додали у відомстві. 

Раніше «Главком» розповідав, що деякі українці мають право на базову соціальну допомогу. Отримати її можуть лише деякі категорії населення.

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Теги: пенсіонери соцвиплати гуманітарна допомога гроші

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