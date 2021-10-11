У Києві п'яний водій на швидкості збив пішохода на переході та втік

Водій не зупинився і проігнорував те, що постраждалий аж відлетів з дороги

Жахлива аварія сталася на Лісовому проспекті у Києві вдень 11 жовтня. Власник Skoda Octavia на величезній швидкості збив чоловіка, який переходив дорогу у призначеному для цього місці. Про це інформує прокуратура Києва.

Після того, як пішохід вдарився о лобове скло легковика та відлетів на кілька метрів, водій спокійно поїхав із місця ДТП. За кілька кілометрів від місця аварії він припаркував машину та хотів йти по своїх справах.

Затримали зловмисника біля його ж автівки за допомогою свідків.

Інцидент стався на Лісовому проспекті близько 14:00. Як стверджують свідки, водій Skoda летів зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. Пішохід отримав серйозні травми, але дивом вижив.

Потерпілого госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою голови, переломом таза та лівого передпліччя.

Винуватця ДТП слідчі та свідки інциденту спіймали на території гаражного кооперативу на Лісовому масиві. Правоохоронці встановили, що водій був дуже п'яним. Драгер показав у нього в крові 3,23 проміле алкоголю.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Дії водія кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке спричинили постраждалому тілесні ушкодження. Якщо чоловіка визнають винним в суді, йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з забороною керувати автівками на три роки після звільнення.

Нагадаємо, у понеділок, 11 жовтня, на автошляху Київ–Чоп у с. Бузова відбулося загоряння вантажного автомобіля «Газель».

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