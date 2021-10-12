Смертельна ДТП під Києвом: Mitsubishi на швидкості врізався в КамАЗ (фото)

ДТП сталася на прилеглій до траси Київ–Чоп дорозі

У результаті ДТП загинув водій легковика

11 жовтня на вулиці Оборони Києва, прилеглій до автодороги Київ–Чоп, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки КамАЗ та легковика Mitsubishi. Аварія трапилась близько 18 години. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За даними dtp.kiev.uaMitsubishi на великій швидкості врізався в зустрічну вантажівку.

Водія легковика затиснуло уламками автомобіля. На момент вивільнення рятувальниками він був уже мертвий.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці будуть встановлювати всі обставини події.

Як повідомлялося, жахлива аварія сталася на Лісовому проспекті у Києві вдень 11 жовтня. Власник Skoda Octavia на величезній швидкості збив чоловіка, який переходив дорогу у призначеному для цього місці.

11 жовтня на автошляху Київ–Чоп у с. Бузова відбулося загоряння вантажного автомобіля «Газель».

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