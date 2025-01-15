Петиція за збереження «Дворика з воронами» зібрала голоси

«Дворик з воронами» – особливе атмосферне місце в центрі столиці

Петиція киян з проханням захистити «Дворик з воронами» на вулиці Рейтарській, 9 від забудови вже набрала необхідну кількість голосів на сайті Київради.

Авторка петиції вимагає скасувати рішення міської ради, яке передало цю ділянку під забудову компанії ТОВ Ц«ентр Регіонального Розвитку».

У петиції також пропонується змінити цільове призначення цієї локації на «для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини» та визначити категорію землі як «землі історико-культурного призначення», аби зберегти її як важливу частину культурної спадщини міста.

Раніше стало відомо, що ділянку на вулиці Рейтарській, 9 у дворі з воронами віддали під будівництво та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури. Це місце, де знаходиться кафе «Каштан» та OG Burger.

«Дворик з воронами» – це особливе місце в центрі столиці, де у великих клітках та будиночках на вулиці мешкають живі птахи, з якими можна поспілкуватися, поряд розташовані два невеликих кафе. Тепер це місце хочуть забудувати.

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«Дворик з воронами» – це особливе місце в центрі столиці фото: bigkyiv.com.ua

У липні Київрада передала ділянку на вулиці Рейтарській, 9 під забудову та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури ТОВ «Центр регіонального розвитку».

Нагадаємо, у Києві в ресторані «Noice», що на Оболоні персонал відмовив в обслуговуванні військовослужбовцю через наказ керівництва. Відео, на якому офіціант відмовився взяти замовлення у військового, поширилось мережею. Також цю ситуацію прокоментував сам військовий виданню OBOZ.UA. Очевидці стверджують, що військовий поводився спокійно і не порушував правил поведінки. Поліція, яка прибула на місце, так само не виявила жодних правопорушень із боку відвідувача.