Столична влада планує збільшити кількість світлофорів, які працюватимуть без світла

Для забезпечення резервного живлення для всіх світлофорів столиці потрібно встановити ще 268 шаф безперебійного живлення

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням у столиці. За його словами, це питання є ключовим для безпеки киян.

Ткаченко зазначив, що у Києві налічується 737 світлофорних об’єктів. У 2024 році було встановлено 267 шаф безперебійного живлення, завдяки яким резервне живлення отримали 327 світлофорних об’єктів.

«Наразі на складі є ще 142 шафи, готові до встановлення. Для забезпечення резервного живлення для всіх світлофорів столиці потрібно встановити ще 268 шаф», – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.

За словами Ткаченка, на дорогах Києва у 2024-му було травмовано понад 2,4 тис громадян.

«Статистика ДТП у Києві говорить сама за себе: у 2023 році на дорогах загинули 104 людини, а в 2024-му травмовано вже понад 2400. Це неприпустимо. Резервне живлення мають отримати всі світлофори, адже це основа безпеки та порядку на дорогах» – вказав Тимур Ткаченко.

Зазначається, що контроль за виконанням завдання здійснюватиме особисто начальник КМВА.

Раніше повідомлялося, що більшість світлофорів у Києві будуть працювати за умов блекауту. Наразі світлофори оснащують резервним живленням, щоб вони працювали під час відключень світла. Про це на початку жовтня 2024 року повідомив начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи управління дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху» Віктор Якубовський в ефірі телеканала «Київ24». При цьому він уточнив, що на різних етапах закупівлі перебувають ще близько 300 шаф резервного живлення, які планують встановити найближчим часом.

До слова, у Києві під час відключення світла також вимикаються і світлофори. Журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався до війська і зараз захищає нашу країну, розповів, що був вражений, побачивши, як водії у столиці самостійно регулюють рух на перехрестях.