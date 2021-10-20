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    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)

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    Внаслідок побоїв потерпілий отримав синці та садна, а також рвану рану голови - У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    Внаслідок побоїв потерпілий отримав синці та садна, а також рвану рану голови
    Фото: ДБР

    Оперативникам повідомлено про підозру у перевищенні влади

    Слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру двом працівникам оперативного підрозділу одного з райуправлінь поліції Києва, які побили громадянина під час затримання. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Розслідування було розпочато за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

    Так, 14 лютого 2020 року оперуповноважені поліції затримували громадянина, який підозрювався у вчиненні крадіжок. Для цього вони без необхідності розбили вікна в його автівці.

    Попри те, що чоловік не чинив опору, поліцейські надягли кайданки та вдарили його ломом-цвяходером по руці та голові, застосували газовий балончик.

    Потерпілого били по різних частинах тіла, внаслідок чого він отримав синці та садна, а також рвану рану голови.

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    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)
    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)

    Попри те, що через давність події значну кількість слідів злочину було знищено, працівникам ДБР вдалося зібрати докази та встановити всі обставини кримінального правопорушення. Правоохоронці встановили двох осіб, причетних до побиття затриманого. Наразі вони працюють в інших підрозділах поліції.

    Обом оперативникам повідомлено про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством із застосуванням спецзасобів ( ч. 2 ст. 365 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

    Вирішуються питання щодо відсторонення підозрюваних від посад на період розслідування та обрання їм запобіжних заходів. Перевіряється причетність інших працівників поліції до вчинення вказаного злочину. Слідство триває.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Державне бюро розслідувань
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    У Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео)