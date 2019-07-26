У Києві викрито порностудію (фото)



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Викрито діяльність веб-студії з виготовлення та розповсюдження порнографії Фото: Прокуратура Києва

Затримано трьох осіб, причетних до незаконної діяльності

Столичними правоохоронцями припинено незаконну діяльність групи осіб, які займалися виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції на території Києва. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста.

В ході проведення санкціонованих обшуків затримано трьох осіб, причетних до незаконної діяльності, а також вилучено комп’ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялась та розповсюджувалась вказана продукція, та грошові кошти, отримані в результаті збуту виготовленого матеріалу.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, та обрання їм запобіжних заходів.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Слідчі дії тривають.