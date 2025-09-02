Головна Київ Новини
У Києві помер юнак, який отримав ураження струмом, забравшись на дах електрички

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві помер юнак, який отримав ураження струмом, забравшись на дах електрички
Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави
фото: Національна поліція України/Facebook

24-річний киянин, перебуваючи на Дарницькій залізничній станції, заліз на дах електропотягу, щоб зробити селфі

У Києві помер чоловік, який отримав ураження струмом, забравшись на дах електрички. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Як повідомили правоохоронці, 24-річний киянин, перебуваючи на Дарницькій залізничній станції, заліз на дах електропотягу та робив селфі. Його уразило струмом високої напруги.

«Чоловіка з численними опіками у важкому стані госпіталізували, де від отриманих тілесних ушкоджень він помер», – йдеться у повідомленні.

Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави
Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою «нещасний випадок»).

Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави. Мить екстриму або «вподобайки» в соцмережах не вартують того, аби завершити життя передчасно. 

Нагадаємо, минулого місяця у Борисполі під колесами потягу загинула 78-річна жінка. Швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив місцеву мешканку, яка переходила колію у невстановленому місці. За повідомленням поліції Київщини, від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Раніше на залізничній станції в селі Чепиліївка, що у Білоцерківському районі, поїзд смертельно травмував жінку.  Трагічний випадок стався у середу, 13 серпня, близько 05:50. Чергова по станції негайно сповістила про смертельний інцидент правоохоронців. 

