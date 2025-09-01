Головна Скотч Життя
Трамп відреагував на чутки про свою смерть

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Трамп: Ніколи не почувався краще в житті
фото: The White house/Facebook

Американські конспірологи поховали Трампа через його відсутність на публічних заходах

Президент США Дональд Трамп відповів на хвилю спекуляцій про власну смерть оптимістичним дописом. Чутки з'явилися після того, як він кілька днів не з’являвся на публіці, передає «Главком».

Медіа та користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність Трампа на публічних заходах. До того ж, на його руках було помічено синці та набряки, що стало додатковим приводом для обговорення його стану здоров'я.

Щоб спростувати чутки, Трамп написав: «Ніколи не почувався краще в житті».

Нагадаємо, під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості дивними синцями на правій руці. Журналісти помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Ця ситуація вже не вперше стає об'єктом обговорень, повідомляє «Главком» з посиланням на Independent і Daily Beast.

Білий дім пояснює появу синців частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину. Утім, журналісти фіксують і інші проблеми. Зокрема, у лютому 2025 року помітили велику гематому на руці Трампа під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона. У липні, а також на зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня, увагу привернули набряклі щиколотки.

До слова, у липні 2025 року медичний звіт підтвердив, що у президента США хронічна венозна недостатність. Це поширений стан серед літніх людей, при якому вени гірше справляються з кровотоком. Лікар Трампа запевнив, що синці є незначними і характерними для тих, хто приймає аспірин для профілактики серцевих захворювань.

Речниця Керолайн Левітт наполягає, що Трамп перебуває у «чудовому здоров'ї», а його відданість роботі «видно щодня». Вона також додала, що президент тисне руки частіше за будь-кого з його попередників. Проте журналісти відзначають, що попри обіцянки прозорості, Білий дім уникає прямих відповідей на запитання про стан здоров'я Трампа, а його лікар так і не провів брифінг для преси.

