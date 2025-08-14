На Білоцерківщині під колесами потяга загинула жінка

Жінка отримала травми не сумісні з життям та загинула на місці події

На залізничній станції в селі Чепиліївка, що у Білоцерківському районі, поїзд смертельно травмував жінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що трагічний випадок стався у середу, 13 серпня, близько 05:50. Чергова по станції негайно сповістила про смертельний інцидент правоохоронців.

Як повідомили у поліції Київщини, жінка отримала травми не сумісні з життям та загинула на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу загиблої.

Слідчі та судмедексперти також встановлюють чи була жінка під дією наркотиків або алкоголю, потрапила під поїзд з необережності чи свідомо наклала на себе руки.

За даними залізничників, найчастіші причини нещасних випадків – це поспіх і неуважність, коли люди переходять колії в невстановлених місцях, не переконавшись у відсутності інших поїздів. Багато хто також перебуває занадто близько до колій або краю платформи під час руху поїзда. Крім того, небезпеку створює використання гаджетів, розмови по телефону або прослуховування музики в навушниках під час перетину колій. Недбалість водіїв, які ігнорують заборонні сигнали на переїздах, та поведінка в стані алкогольного сп'яніння, що призводить до засинання на коліях, також є поширеними причинами трагедій. Варто пм’ятати, що поїзд не може зупинитися миттєво – його гальмівний шлях становить 400-500 метрів.