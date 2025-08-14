Головна Київ Новини
На Білоцерківщині під колесами потяга загинула жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу загиблої
фото: поліція Київської області

Жінка отримала травми не сумісні з життям та загинула на місці події

На залізничній станції в селі Чепиліївка, що у Білоцерківському районі, поїзд смертельно травмував жінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що трагічний випадок стався у середу, 13 серпня, близько 05:50. Чергова по станції негайно сповістила про смертельний інцидент правоохоронців. 

Як повідомили у поліції Київщини, жінка отримала травми не сумісні з життям та загинула на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу загиблої. 

На Білоцерківщині потяг смертельно травмував людину
На Білоцерківщині потяг смертельно травмував людину
фото: поліція Київщини

Слідчі та судмедексперти також встановлюють чи була жінка під дією наркотиків або алкоголю, потрапила під поїзд з необережності чи свідомо наклала на себе руки. 

За даними залізничників, найчастіші причини нещасних випадків – це поспіх і неуважність, коли люди переходять колії в невстановлених місцях, не переконавшись у відсутності інших поїздів. Багато хто також перебуває занадто близько до колій або краю платформи під час руху поїзда. Крім того, небезпеку створює використання гаджетів, розмови по телефону або прослуховування музики в навушниках під час перетину колій. Недбалість водіїв, які ігнорують заборонні сигнали на переїздах, та поведінка в стані алкогольного сп'яніння, що призводить до засинання на коліях, також є поширеними причинами трагедій. Варто пм’ятати, що поїзд не може зупинитися миттєво – його гальмівний шлях становить 400-500 метрів. 

