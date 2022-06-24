У Києві помічник Тищенка заробляє на безкоштовному туалеті

Нещодавно стало відомо про ритуальний бізнес Миколи Тищенка, який він розгорнув на своєму виборчому окрузі

Один із помічників народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка вирішив разом з друзями заробляти на «безкоштовному» туалеті, розташованому у столичному парку «Совки». Про це повідомила представниця громади Святошинського району на Facebook-сторінці «Борщагівка Інфо».

У публікації зазначається, що відтепер вхід до «безкоштовного» туалету, який знаходиться на балансі міста, «платний».

«Схоже, що помічники Миколи Тищенка остаточно втратили сором та вирішили заробляти на усьому, що може приносити гроші», – написала представниця громади у своєму дописі.

Ця новина відверто обурила велику кількість мешканців району, які у коментарях до допису висловили свою думку про депутата Миколу Тищенка та його помічників.

Крім того, нещодавно стало відомо про ритуальний бізнес Миколи Тищенка, який він розгорнув на виборчому окрузі разом зі своїм помічником Юрієм Зінченком. ТОВ «Ритуальний дім Сяйво», яке оформили на дружину помічника Миколи Тищенка, майже три роки заробляє на горі мешканців Святошинського району.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Тищенко подарував пару місяців тому теробороні Святошинського району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Раніше «слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу.