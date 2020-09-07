У Києві потенційний покупець викрав автівку та розбив її, тікаючи від поліції (фото)



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Викрадач автомобіля скоїв два ДТП Фото: Нацполіція

За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі

У Подільському районі Києва чоловік викрав автомобіль Volkswagen, коли оглядав його як потенційний покупець. Тікаючи від правоохоронців, він скоїв два ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до Подільського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що невідомий на вулиці Братській заволодів автомобілем Volkswagen та поїхав на ньому у невідомому напрямку. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Задля затримання зловмисника було введено спеціальну поліцейську операцію.

На місці події поліцейські зі слів потерпілого встановили: аби продати свою автівку, чоловік домовився з потенційним покупцем про зустріч. Під час огляду авто зловмисник, начебто для перевірки справності транспортного засобу, сів за кермо та поїхав.

Завдяки оперативному реагуванню поліцейські помітили викрадене авто на одній з вулиць Подолу та почали переслідування порушника. Тікаючи від правоохоронців, зловмисник проїхав вулицями трьох районів столиці та скоїв два ДТП. Зрозумівши, що не вдасться уникнути відповідальності, на проспекті Степана Бандери він залишив автівку та намагався втекти. Проте через кількасот метрів втікача затримали працівники полку поліції особливого призначення.

Правопорушником виявився 23-річний уродженець Одеської області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до Подільського суду міста Києва. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.