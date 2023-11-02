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Проламали стіну, щоб втекти від детективів: у Києві викрито нелегальне казино

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Проламали стіну, щоб втекти від детективів: у Києві викрито нелегальне казино
Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року
фото: БЕБ

Тепер підозрюваним в організації незаконного грального бізнесу загрожує покарання ще й за незаконне проникнення на приватну територію

У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільне казино. Однак його працівники втекли, проламавши стіну. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

«Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили підпільне казино. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців, проламавши гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе», – йдеться у повідомленні.

Під час спроби детективів проникнути усередину працівники казино проломили стіну та втекли через сусідню кав‘ярню
Під час спроби детективів проникнути усередину працівники казино проломили стіну та втекли через сусідню кав‘ярню
фото: БЕБ

У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти, які засвідчують факт протиправної діяльності.

Нелегальне казино облаштували у МАФі, по сусідству з пивним магазином та кав’ярнею. Темні стіни, без вікон та жодних вивісок чи розпізнавальних знаків
Нелегальне казино облаштували у МАФі, по сусідству з пивним магазином та кав’ярнею. Темні стіни, без вікон та жодних вивісок чи розпізнавальних знаків
фото: БЕБ

Тепер підозрюваним в організації незаконного грального бізнесу загрожує покарання ще й за незаконне проникнення на приватну територію.

Нині правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності закладу.

Зауважимо, гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Утім, оператори лотерей знаходили «лазівки» в законі та продовжували займалися ігровою діяльністю. У грудні 2019-го року тодішній міністр МВС Арсен Аваков дав вказівку закрити всі гральні заклади, які працюють на території України.

Щоб законодавчо врегулювати гральний бізнес, у липні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Цим рішенням парламентарії дозволили діяльність офлайн- та онлайн-казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати.

В Україні дозволено розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових – казино. Дозволений вік учасника азартних ігор – від 21 року.

За ведення грального бізнесу без ліцензії передбачена кримінальна відповідальність: штраф від 170 до 680 тис. грн, за повторне порушення – від 680 до 850 тис. грн або ж позбавлення волі.

Нагадаємо, БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині. Ігрові зали розташовувалися в різних приміщеннях – житлових будинках на перших поверхах, МАФах та приховували свою діяльність. Надання послуг закладів відбувалося з порушенням комендантської години.

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Теги: Київ

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