Проламали стіну, щоб втекти від детективів: у Києві викрито нелегальне казино

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року

Тепер підозрюваним в організації незаконного грального бізнесу загрожує покарання ще й за незаконне проникнення на приватну територію

У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільне казино. Однак його працівники втекли, проламавши стіну. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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«Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили підпільне казино. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців, проламавши гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе», – йдеться у повідомленні.

Під час спроби детективів проникнути усередину працівники казино проломили стіну та втекли через сусідню кав‘ярню фото: БЕБ

У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти, які засвідчують факт протиправної діяльності.

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Нелегальне казино облаштували у МАФі, по сусідству з пивним магазином та кав’ярнею. Темні стіни, без вікон та жодних вивісок чи розпізнавальних знаків фото: БЕБ

Тепер підозрюваним в організації незаконного грального бізнесу загрожує покарання ще й за незаконне проникнення на приватну територію.

Нині правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності закладу.

Зауважимо, гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Утім, оператори лотерей знаходили «лазівки» в законі та продовжували займалися ігровою діяльністю. У грудні 2019-го року тодішній міністр МВС Арсен Аваков дав вказівку закрити всі гральні заклади, які працюють на території України.

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Щоб законодавчо врегулювати гральний бізнес, у липні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Цим рішенням парламентарії дозволили діяльність офлайн- та онлайн-казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати.

В Україні дозволено розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових – казино. Дозволений вік учасника азартних ігор – від 21 року.

За ведення грального бізнесу без ліцензії передбачена кримінальна відповідальність: штраф від 170 до 680 тис. грн, за повторне порушення – від 680 до 850 тис. грн або ж позбавлення волі.

Нагадаємо, БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині. Ігрові зали розташовувалися в різних приміщеннях – житлових будинках на перших поверхах, МАФах та приховували свою діяльність. Надання послуг закладів відбувалося з порушенням комендантської години.