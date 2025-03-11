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«Завдяки йому відбувся прорив». Рютте знайшов, за що похвалити Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Завдяки йому відбувся прорив». Рютте знайшов, за що похвалити Трампа
Рютте: «Я дійсно хочу відзначити, що завдяки йому (Трампу - ред.) відбувся прорив у переговорах між Україною та Росією»
фото: Olivier Douliery/ABACAPRESS.COM via HH

Генсек НАТО Марк Рютте підтримав формулу Трампа: Спочатку мир, потім – гарантії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що паралельно з мирними переговорами необхідно працювати над гарантіями безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Рютте, яку передає Interfax. 

За його словами, перш ніж можна буде говорити про миротворчу місію, слід досягти мирної угоди, і саме на цьому наголошує президент США Дональд Трамп

«Спочатку мирна угода, а потім її підтримка», – пояснив Рютте. Він також відзначив важливість ініціативи Франції та Великої Британії щодо майбутньої миротворчої місії, яка може включати європейські війська в Україні або інші механізми гарантування безпеки.

Окремо генсек НАТО підкреслив роль Трампа у просуванні переговорного процесу. 

«Я дійсно хочу відзначити, що завдяки йому відбувся прорив у переговорах між Україною та Росією. Це важливо», – наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір посилити тиск на українського президента Володимира Зеленського, щоб домогтися його звільнення з посади. Про це повідомляє Bild.

Після скандальної зустрічі в Білому домі стерлися останні сумніви: президент США Дональд Трамп бачить у Володимирі Зеленському не партнера, а перешкоду. За зачиненими дверима йдеться, що Трамп нібито хоче змусити президента України піти у відставку.

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що у Росії «немає карт» на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були. Під час спілкування із журналістами, Трамп заявив, що потрібно покласти край російсько-українській війні. При цьому він сказав, що ні Україна, ні Росія «не мають карт» для ведення переговорів.

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Теги: війна Марк Рютте президент Дональд Трамп

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