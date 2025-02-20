Лідери ЄС відвідають Україну на третю річницю повномасштабної війни

Керівництво Європейського Союзу хоче підтвердити підтримку України та її лідера

Президент Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсували візит до Києва на третю річницю повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Євроради.

«24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського», – написав Кошта.

Рішення про візит було ухвалено нещодавно, оскільки політик у своїй заяві перепросив перед лідером африканської країни Кот-д’Івуар і керівництвом ЮНЕСКО за те, що через зміну його планів довелося перенести захід, що планувався на цю дату.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також анонсував візит до України. «У понеділок (24 лютого – «Главком») я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського», – написав він.

Крім того, напередодні третьої річниці з початку повномасштабної війни в Україну приїде президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа.

До слова, представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави.