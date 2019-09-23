У Києві правоохоронці зупинили водія, який напідпитку керував катером



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Фото: Відділ комунікації поліції Києва

На правопорушника склали адміністративні матеріали, які розгляне суд

Під час патрулювання річки Десенка працівники відділу поліції у річковому порту «Київ» помітили катер, який зачепив верхнім каркасом міст. Тож правоохоронці вирішили зупинити плавзасіб для перевірки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Поспілкувавшись із 54-річним водієм, поліцейські з’ясували, що він перебуває в алкогольному сп’янінні.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 5 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.