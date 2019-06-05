У Києві пришвартувалися відразу два круїзних лайнери (фото)



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Лайнери «Принцеса Дніпра» і «Вікінг Сінеус» у Київському порту Фото: ЦТС

«Принцеса Дніпра» відправиться вниз по Дніпру сьогодні, а «Вікінг Сінеус» покине столицю 8 червня

Сьогодні, 5 травня, біля причалу Київського річкового порту одночасно знаходяться два круїзних пасажирських лайнери – «Принцеса Дніпра» і «Вікінг Сінеус».

Як повідомляє ЦТС, судно «Принцеси Дніпра» знаходиться в Києві вже три дні, а «Вікінг Сінеус» доставив пасажирів до столиці України тільки напередодні, 4 червня.

«Принцеса Дніпра» відправиться вниз по Дніпру сьогодні, а «Вікінг Сінеус» покине столицю 8 червня.

Як розповів ЦТС один із членів команди «Принцеси Дніпра», круїзи на даних судах користуються популярністю, про що свідчить те, що всі місця на борту зайняті. На «Принцесі Дніпра» навіть довелося потіснити персонал, щоб розмістити всіх охочих. Склад туристів інтернаціональний, є серед них і українці. Зокрема, наші співвітчизники зайшли на борт судна в Києві. Далі їх чекає подорож вниз по Дніпру - через Запоріжжя та Херсон в напрямку Вилкового.

«Принцеса Дніпра» виконає 10 дванадцятиденних круїзів по Дніпру в 2019 році.

«Вікінг Сінеус» з пасажирами зі США 24 травня відкрив круїзний сезон в Одеському порту. А до того круїзне судно вже встигло побувати в цьому сезоні в Києві.