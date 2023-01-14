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У Києві прогриміли потужні вибухи. Оголошено тривогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві прогриміли потужні вибухи. Оголошено тривогу
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту
фото ілюстративне

Офіційної інформації від влади немає

Жителі столиці близько 9:30 почули гучні вибухи. Після серії гучних вибухів у Києві оголошено повітряну тривогу.

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту.

У Києві прогриміли потужні вибухи. Оголошено тривогу фото 1

Офіційної інформації від влади немає.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

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