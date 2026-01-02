Вулиця Парубія у центрі столиці: як проголосували кияни у додатку «Київ Цифровий»

З листопада 2013 по лютий 2014 року координував роботу Євромайдану в Києві на Майдані Незалежності, був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка

Безіменна вулиця у самому серці столиці – між Маріїнським парком та будинком №9 на Михайла Грушевського – може отримати назву на честь Андрія Парубія

Більшість користувачів застосунку «Київ Цифровий» висловилися за найменування вулиці на честь Героя України, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування у мобільному застосунку.

У киян запитували думку щодо найменування безіменної вулиці, що розташована між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського (неподалік будівлі Верховної Ради).

У голосуванні взяли участь 53,5 тис. користувачів. Результати розподілилися наступним чином:

57% – підтримали пропозицію;

43% – висловилися проти.

Результати голосування у додатку «Київ Цифровий» скриншот

Варто зазначити, що шлях до цього перейменування був непростим. Раніше, наприкінці жовтня, петиція з аналогічною пропозицією не набрала необхідної кількості голосів для розгляду. Така ж доля спіткала і другу петицію, збір підписів під якою завершився 28 грудня. Проте опитування у «Київ Цифровий» продемонструвало підтримку ініціативи більшістю активних містян.

Андрій Парубій був убитий 30 серпня у Львові. За даними СБУ, затриманий за підозрою у вбивстві – 52-річний львів’янин Михайло Сцельников – діяв на замовлення російських спецслужб.

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України (посмертно) за його видатний внесок у державне будівництво та захист національних інтересів.