Головна Київ Новини
search button user button menu button

Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43

Через обстріли та складну ситуацію в енергосистемі після чергових атак електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київпастранс».

Для забезпечення транспортного сполучення рух електротранспорту дублюють автобуси. Автобусне сполучення організовано за такими маршрутами:

По тролейбусних маршрутах:

  • 29Тр «Дарницька площа – зал. станція «Зеніт».
  • 30тр «вул. Милославська – вул. Кадетський Гай».
  • 31тр «вул. Милославська – ст. м. Лук'янівська».
  • 37тр «вул. Милославська – ст.м.Лісова».
  • 43тр «Кібцентр – Дарницька площа».
  • 47тр «вул. Милославська – ст. м. Мінська».
  • 50кр «вул. Милославська – Дарницька площа».
  • 50тр «вул. Милославська – ст. м. Либідська».

По трамвайних маршрутах:

  • 22т «просп Воскресенський – ЗЗБК».
  • 27т «вул. Милославська – ст. м. Позняки».
  • 28т «вул. Милославська – ст. м. Лісова».
  • 29т «ст.м. Бориспільська – ст. м. Лісова».

Зокрема, затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43. «Затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 по проспт. Науки, бульв. Міхновського, ст.м. «Либідська», бульв. Лесі Українки з причини відсутності напруги в контактній мережі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами.

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дід Мороз – дід російського солдата. Як змінювалося святкування Нового року в Києві за останнє століття
Дід Мороз – дід російського солдата. Як змінювалося святкування Нового року в Києві за останнє століття Історія
1 сiчня, 11:00
Керманич легковика рухався вулицею Хрещатик у напрямку Прорізної. Він перевищив дозволену швидкість і під час зміни смуги не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Bens
ДТП на Хрещатику з двома травмованими: перед судом постане водій BMW
16 грудня, 2025, 14:11
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
27 грудня, 2025, 01:46
За даними поліції, безпосереднім стрільцем виявився 28-річний місцевий мешканець
Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина
22 грудня, 2025, 12:13
На стадіоні на постійній основі проходять національні змагання з регбі та тренування вихованців ДЮСШ із футболу та регбі
Два роки у власності громади: як змінилася спортбаза «Спартак»
22 грудня, 2025, 16:16
Пожежа у приватній садибі на вулиці Золотій у Києві
На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)
25 грудня, 2025, 10:56
Снігоприбиральна техніка біля Михайлівського золотоверхого собору у Києві. 2 січня 2026 року
Київ засипає снігом: на вулиці виведено понад 200 одиниць спецтехніки
2 сiчня, 12:40
Роботи ведуться на тепломережі вздовж проспекту Соборності
Ремонт після обстрілів: на Русанівці та Березняках тимчасово відключено опалення
2 сiчня, 13:10
Наслідки удару по клініці на столичній Оболоні
Пряме влучання в палату: стали відомі подробиці загибелі пацієнта клініки на Оболоні
5 сiчня, 12:14

Новини

Атака на Київ: кількість поранених зросла
Атака на Київ: кількість поранених зросла
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото)
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото)
У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро
У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро
Масований удар по Києву: перші фото наслідків
Масований удар по Києву: перші фото наслідків
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua