Затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43

Через обстріли та складну ситуацію в енергосистемі після чергових атак електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київпастранс».

Для забезпечення транспортного сполучення рух електротранспорту дублюють автобуси. Автобусне сполучення організовано за такими маршрутами:

По тролейбусних маршрутах:

29Тр «Дарницька площа – зал. станція «Зеніт».

30тр «вул. Милославська – вул. Кадетський Гай».

31тр «вул. Милославська – ст. м. Лук'янівська».

37тр «вул. Милославська – ст.м.Лісова».

43тр «Кібцентр – Дарницька площа».

47тр «вул. Милославська – ст. м. Мінська».

50кр «вул. Милославська – Дарницька площа».

50тр «вул. Милославська – ст. м. Либідська».

По трамвайних маршрутах:

22т «просп Воскресенський – ЗЗБК».

27т «вул. Милославська – ст. м. Позняки».

28т «вул. Милославська – ст. м. Лісова».

29т «ст.м. Бориспільська – ст. м. Лісова».

Зокрема, затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43. «Затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 по проспт. Науки, бульв. Міхновського, ст.м. «Либідська», бульв. Лесі Українки з причини відсутності напруги в контактній мережі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами.